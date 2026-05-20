Една трета от учителите са над 55 г.

Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 или повече години. Това показват данните на Национален статистически институт (НСИ) за учебната 2025/2026 година.

Общият брой на преподавателите във всички видове училища достига 69,5 хил., като жените продължават да доминират в професията с дял от 82%. Повечето учители – 68,4%, са със завършена образователно-квалификационна степен „магистър".

Към 31 декември 2025 г. в България има 2319 училища, сред които 1103 основни, 499 средни, 357 професионални гимназии, 115 гимназии и 125 начални училища, показват още данните. В сравнение с предходната година броят на училищата е намалял с 10.

Общият брой на учениците във всички видове училища е 712,3 хил., като 16,3 хил. от тях учат в частни училища. Средно в държавните училища в една паралелка се обучават по 22 ученици, докато в частните – по 14.

По отношение на обхвата на училищното образование, през учебната 2025/2026 година той достига 93,3% в началния етап, 89,5% в прогимназиалния и 84,1% в гимназиалния етап.

При гимназистите обхватът е по-висок при момчетата – 85,1%, срещу 83% при момичетата. Най-висок е показателят в област Смолян – 92,8%, а най-нисък в област Сливен – 56,2%.

Данните на НСИ показват още, че 215,4 хил. деца са записани в предучилищно образование през учебната 2025/2026 година, като 51.4% от тях са момчета. Към края на 2025 г. в страната работят 1829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни.

Нетният коефициент на записване в предучилищното образование е 89,7%. Най-висок е той в област Смолян – 99,8%, а най-нисък в област Кърджали – 71,6%.

Въпреки поетапното въвеждане на задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст, пълен обхват все още не е постигнат. Коефициентът на записване се увеличава от 90,1% при 4-годишните до 95,6% при 6-годишните деца.

В частни образователни институции се обучават 6 523 деца, или 3% от всички деца в предучилищното образование. Педагогическият персонал в сектора е 21.2 хил. души, като 84.9% от тях са детски учители. Жените представляват 99.5% от заетите в предучилищното образование.

В професионални програми през учебната 2025/2026 година са записани 169.2 хил. ученици, като 58% от тях са момчета. През 2025 г. първа степен професионална квалификация са придобили 520 ученици, втора степен – 2.6 хил., а трета степен – 21 хил.

Сред завършилите програми за трета степен професионална квалификация най-голям е делът на учениците в направленията „Техника" – 24.1%, следвани от „Информатика" – 18.1%, „Услуги за личността" – 15.8%, „Изкуства" – 12.1% и „Стопанско управление и администрация" – 12%.

Според данните на НСИ през 2025 г. основно образование са завършили 56.5 хил. ученици, а средно образование – 44.7 хил. души.