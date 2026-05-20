ФТТ „Найден Киров" с благотворителен концерт на 18 юни

На 18 юни от 19 ч. в Голяма зала на Доходното здание Фолклорен танцов театър „Найден Киров" ще изнесе концерт с участието на оркестъра и всички възрастови групи. Събитието е с благотворителна кауза в подкрепа на инициативата на Фондация „Александър Русев", насочена към изграждането на водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с ментални и физически затруднения, съобщиха от пресцентъра на община Русе

Концертът ще се проведе под патронажа на кмета на община Русе Пенчо Милков. По време на събитието ще бъде поставена дарителска урна, чрез която русенци и гостите на града ще имат възможност да подкрепят каузата.

В програмата са включени едни от най-новите постановки на Фолклорен танцов театър „Найден Киров", а оркестърът ще представи и нови музикални произведения, подготвени специално за концерта.

Концертната програма, която ще видят русенци, ще бъде представена и на предстоящите участия на ФТТ „Найден Киров" в Международните фолклорни фестивали във Франция и Турция.