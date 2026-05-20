21-годишен украинец се самоуби в Благоевград

21-годишен украинец се самоуби в апартамент в Благоевград. Майка му го е открила около 22 ч. обесен в банята и веднага подала сигнал в полицията и Спешна помощ. Пристигналите на мястото медици само констатирали смъртта. Районната прокуратура е образувала досъдебно производство, каквато е стандартната процедура в такива случаи.

Младият мъж бил безработен и живеел с майка си в социалните общински жилища в кв. "Освобождение", където от 4 г. има настанени десетки украински граждани, избягали от войната.