Полицията в Сливен търси собственика на три златни детски гривни

В районното управление на полицията в Сливен са предадени три златни детски гривни, които са намерени около 10, 30 часа на 21 март тази година, на паркинга на хипермаркет "Билла" в град Сливен, намиращ се на бул. „Бр. Миладинови". До този момент в полицията не е постъпило заявление за издирване на въпросните накити. Те се съхраняват в РУ-Сливен. Публикуваме снимка на една от гривните. Ще бъдат предадени само при подробно описание на другите две, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР.

Телефон за връзка - 044 644 333.