"Спаси София" предлага парк вместо 22-етажна сграда в "Младост"

Парк вместо 22-етажна сграда да има в "Младост" 3. Това предлагат от "Спаси София". На брифинг днес общинските съветници от партията арх. Росица Николова и Андрей Зографски обявиха, че внасят доклад в Столичния общински съвет, с който столичния кмет Васил Терзиев да бъде задължен да предприеме действия за служебно изменение на подробния устройствен план на терена.

По предложение на кмета на "Младост" Ивайло Кукурин СОС гласува на терен, от който 92% е общинска сосбтвеност, да бъде учредено право на строеж, с което се позволява изграждането на сграда с височина 75 м. Срещу това общината ще получи 30% обезщетение като имоти в бъдещата 22-етажна сграда. Идеята е там да се премести администрацията на район "Младост". Последва протест на живеещите в района, при който бе блокирано движението по бул. "Ал. Малинов". Следващата седмица е заявен нов протест.

"Ще припомня на кмета Терзиев, че през миналата година той взе градоустройството", заяви арх. Николова и сравни случая в "Младост" с намеренията за изграждане на 215-метров небостъргач до мол "Парадайс". За втория обект общината е издала служебно изменение на ПУП-а. А там обекта е 100% частна собственост.

"Тоест при 100% частна собственост кметът казва да преразгледаме проекта, а в "Младост, където 92% от имота е общински - не може. Това е двоен стандарт и затова внасяме доклад с конкретни аргументи как да се случи това", обясни арх. Николова.

Според нея за имота и бъдещото застрояване липсва транспортен анализ как това застрояване ще се отрази.

Зографски обясни, че при разговори с живеещи в района те са били категорични, че искат мястото да стане парк. В доклада се предвижда и финансиране за проектиране за изграждане на парк - 26 000 евро.

Кметът на София Васил Тезриев вече обяви, че ще върне решението на СОС за ново разглеждане. Това трябва да се случи на сесията другата седмица - на 28 май. За 27 май пък е заявен нов протест в "Младост" срещу строителството на 22-етажна сграда.