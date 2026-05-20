Ловни трофеи иззеха от жител на град Батак

Полицаи от Пещера и Батак иззеха ловни трофеи от частен дом.

Вчера по време на полицейска акция на територията на гр. Батак екипи от местния участък и колегите им от група „Криминална полиция" при РУ-Пещера извършили проверка в имоти, стопанисвани от 46-годишен батачанин.

В масивна постройка в бившия стопански двор на родопския град органите на реда открили трофеи на елен лопатар, благороден елен и дива свиня.

Всичките не били регистрирани по надлежния ред, а мъжът не разполагал с никакви документи за техния произход. По случая се води преписка, която е докладвана на прокуратурата, а работата по неговото изясняване продължава.