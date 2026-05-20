Йоаким Каламарис: Бях поръчан, показаха ми моя визитка с надпис "Очистете го"

Тези хора са ни поръчали във времето – те не са само силни, а са недосегаеми. Покани ме един приятел, показа ми моята визитка, на която пишеше: „Очистете го"." Това заяви пред Нова телевизия гръцкият бизнесмен, инвеститор и дипломат Йоаким Каламарис.

Именно Каламарис през 2024 г. подаде сигнал, че е бил жертва на изнудване и рекет от група, свързвана с убития Мартин Божанов. Преди дни той осъди прокуратурата да му изплати 25 000 евро обезщетение заради прекратено дело и отпаднали обвинения срещу него и негови партньори по обвинение в измама.

По думите му всичко започнало с договор с инвеститори за изграждане на жилищен комплекс. Впоследствие станало ясно, че съсед системно подавал жалби срещу проекта, а инвеститорът се оттеглил, без да изпълни предварително поетите ангажименти. „На ниво предварителен договор ние се явяваме като измамници за нещо, което някой друг не е изпълнил", обясни Каламарис.

Бизнесменът разказа още, че е загубил две сгради в София чрез схема за изнудване. Срещу него било повдигнато обвинение от прокуратурата, наложена му била парична гаранция, а също и забрана да напуска страната. По думите му тогава започнали да се появяват хора, предлагащи извънсъдебни споразумения, което го навело на мисълта, че става дума за схема, свързана с Нотариуса.

„Много хора. Божанов изпращаше емисари", каза Каламарис в отговор на въпрос кои са били посредниците. Той твърди още, че съседът, подавал жалбите, както и съинвеститорите, са били представлявани от един и същи адвокат – партньор на Нотариуса.

Каламарис заяви, че е забелязал и други „странни неща". По думите му хора, свързвани с контрабанда на горива, търговия с гласове, наркотрафик и енергийния сектор, също присъствали в тази среда.

„Божанов е единственият, който явно „плати сметката", за да може да покрият следите на тази шайка. Затова явно неговото покушение е било нужно – той беше основният „централен нападател"", коментира бизнесменът.

Той допълни, че според него липсват реални последствия за замесените лица. „От тези хора, които бяха отстранени – висшестоящи магистрати – всички са на работа или са се пенсионирали. Виновен няма. От една година пускаме жалби срещу лицата, които ни създадоха проблеми. А прокуратурата прекратява делата", заяви Каламарис.

„За да могат тези хора да извършват толкова показно престъпленията си, има политически гръб", каза още той.

По думите му първоначално е спечелил дело срещу прокуратурата за 50 хиляди лева на първа инстанция, а след това сумата е намалена на 25 хиляди лева. „На трета може и да загубим и ние да трябва да платим нещо", добави Каламарис.