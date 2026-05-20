Махат шефката на Агенцията по вписванията заради фрапиращи нарушения

Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни

Въпреки сигнали през годините и препоръки за освобождаването ѝ е получавала добри оценки, които водят до петцифрени бонуси за тримесечие

Шефката на Агенция по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста още днес. А утре ще бъде назначен и нов изпълнителен директор. Това каза правосъдният министър Николай Найденов

Причината е, че състоянието на Агенцията по вписванията е изключително притеснително.

„Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството сигнали – са били толерирани или пренебрегвани", категоричен бе той.

Министърът на правосъдието обяви, че над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. „Няма главен секретар, няма назначени заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция", коментира Николай Найденов.

„Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, неправителствени организации, държавни институции, имоти и други. Институция, която обработва голям обем лични данни, и не е пресилено да се каже, че тази агенция и нейната дейност касае живота на всеки един български гражданин и бизнес", каза Найденов.

По думите му, е изискал всички налични доклади и проверки, за да може да състави мнение за състоянието, в което поема ведомството и да предприеме съответните мерки.

Сигнали са постъпвали в Министерството още през 2024-2025 г. Инспекторатът на вътрешния отдел е проверили тези нарушения.

"В тези проверки изрично е посочено, че проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на предоставяне на данни, предоставяне на непълна или невярна информация, липса на елементарно взаимодействие. Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийската градска прокуратура заради това, което е на нейната агенция", каза още той.

"Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече, изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои от изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога петцифрени бонуси. Не знам защо се е случило това, но резултатите са такива", каза още той.

Министърът е предоставил на премиера Румен Радев подобен доклад с констатации за състоянието на агенцията.