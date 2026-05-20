Радев назначи нови заместник-министри в три министерства

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени нови

заместник-министри в три министерства. Нови заместник-министри бяха назначени в здравеопазването, администрацията и културния сектор.

Новите заместник министри на здравеопазването са д-р Ивиан Бенишев и проф. Петко Салчев. Славчев е бивш управител на НЗОК, бил е заместник-министър на здравеопазването в периода 2003–2005 г., както и директор на болница „Царица Йоанна" и на Регионалния център по здравеопазване – София. Проф. Салчев е преподавател в Медицинския университет в София и специалист по здравен мениджмънт. Д-р Ивиан Бенишев е лекар с призната специалност по детски болести и дългогодишен административен опит в дирекциите на Министерството на здравеопазването. Той е работил и като председател на Съвета на директорите на СБАЛАГ „Майчин дом" в София.

Новият заместник-министър на регионалното развитие Десислава Георгиева има дългогодишен опит в МРРБ. Тя е заемала различни длъжности в министерството, а от 2018 г. е директор на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество". Завършила е международни икономически отношения в УНСС. Била е и ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж".

В Министерството на културата заместник-министър става Марина Василева. Тя е музикален мениджър и маркетинг експерт с дългогодишен опит в културния сектор. Завършила е международни икономически отношения с профил „Международен бизнес и мениджмънт" и е част от ръководството на Българската музикална асоциация.