Задържаха над 4600 старинни монети и предмети на „Капитан Андреево“ (Снимки)

Над 4600 старинни монети, пръстени и предмети задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево, при проверка на товарен автомобил, с турска регистрация, съобщават от Агенция "Митници".

Шофьорът – турски гражданин, декларира пред митническите служители, че превозва метални калъпи, от Турция за Германия. След анализ на риска товарния автомобил е селектиран за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в страничния шкаф на полуремаркето под въжета и вериги е открита платнена чанта с 31 кълбовидни пакета, обвити в черно фолио и облепени с тиксо. След разопаковането на пакетите са открити 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи на стрели, печати и накити

След разопаковането на пакетите са открити 3216 старинни монети от бял и цветен метал, 1128 старинни пръстена и 292 старинни предмета, наподобяващи на стрели, печати и накити. Общият брой на задържаните монети, пръстени и предмети е 4636 с общо бруто тегло 17,690 кг и според първоначално извършената експертна справка са от периодите на Античността и Средновековието - движими културни ценности, съгласно чл.7, ал.1 от Закона за културното наследство.

Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и индентифициране.

На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.

Работата по случая продължава.