Агенцията по храните откри над 38 тона негодни храни и суровини в Свиленград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще унищожи над 38 тона негодни храни и суровини от животински произход от месокомбинат в Свиленград, съобщават от агенцията.

При съвместна проверка на БАБХ, Гранична полиция, Икономическа полиция и Националната агенция за приходите са констатирани сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбината - суровините са без документи за произход, без етикети и са съхранявани неправилно, което носи риск за здравето на потребителите.

Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и изпълнение на предписанията на инспекторите.