На матурата в Пловдив: "Честен кръст"? Като не го знам това стихотворение, как да го тълкувам?

Първият модул мина леко, но есето ни довърши, жалваха се зрелостници
Като не го знам, как да го разтълкувам това заглавие? С тези думи дванадесетокласничка от популярната като Дървото Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" в Пловдив се оплакваше пред съученици след матурата по български език и литература. Думите ѝ бяха заради въпрос за анализ на заглавието на поемата "Честен кръст" от Борис Христов.
И други зрелостници се оплакваха от задачите на излизане от сградата на СУ "Паисий Хилендарски", където изпит държаха ученици от Дървото, СУ "Климент Охридски" и ЕГ "Иван Вазов". "Есето беше отвратително, литературата също", коментираха абитуриенти, според които "Честен кръст" е най-трудното произведение, което се изучава в 12 клас. Те започнаха да излизат 15-20 минути преди официалния край на матурата.
Въпреки критиките към литературната част, не всички са останали недоволни. "За мен тя беше най-лесна", каза зрелостник от Руската гимназия. Други определиха изпита по-умерено и без много да мислят. "Горе-долу бива", каза Александър Саралиев от същото училище. И допълни, че първият модул с въпросите по български език е бил лесен, вторият, с тези по литература - по-сложен, но той също се е затруднил с есето.
"Трябваше да пишем на тема "Авторитети днес". Това е доста общо понятие и повечето се затруднихме, но каквото сме направили - това", допълни той.
Някои зрелостници от Дървото дори казаха, че не са разбрали темата на есето, но са написали по нещо, "колкото да има".
"Първият модул мина леко, но есето ни довърши", казаха Петра Каникс и Силвана Арабаджиева от СУ "Климент Охридски". Едната иска да учи за медицинска сестра, а другата се готви да запише английска филология в ПУ.