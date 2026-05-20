Задържаха мъж за кражби на дарения от църквата „Света Петка“

СНИМКА: Пиксабей

Мъж на 53 години от Перник е бил задържан за многократни кражби на дарения от църквата „Света Петка" в квартал „Калкас", съобщиха от полицията.

Криминалисти от Първо районно управление са разкрили извършителя за броени часове след публикация в средствата за масова информация, предава БТА.

Полицаите са открили мъжа, който на няколко пъти е взимал оставените дарения в църквата. Той е задържан за 24 часа с полицейска заповед. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура.

Преди три години 25 - годишен е бил задържан заради кражба от църквата в Брезник. Мъжът е бил с постоянен адрес град Котел. Тогава са били откраднати около 5000 лв. от дарения за изографисването на храма.

