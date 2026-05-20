Парламентът одобри създаването на механизъм за стабилност на еврозоната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парламентът гласува на първо и второ четене ратификация на Договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност, който цели да осигури финансова защита на държавите членки на еврозоната.

Европейският механизъм за стабилност (ЕСМ) е ключов елемент за стабилността в еврозоната, който предоставя помощ на държави членки, които изпитват затруднения или са застрашени от затруднения с финансирането.

Механизмът е създаден на 2 февруари 2012 г. Седалището му е в Люксембург, а акционери са държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти ЕСМ финансира заеми и други форми на помощ в подкрепа на държавите членки.

След обнародването на решението на парламента за ратификация в Държавен вестник България ще трябва да внесе и свой капиталов дял в ЕСМ.

В началото се очаква държавата да се възползва от възможността за "временен корекционен период" от 12 години, което значи, че за 5 години вноски България ще даде на ЕСМ около 600 млн. евро, пише OFFNews.

След изтичането на корекционния период, ще трябва да изплатим и остатъка, докато общият внесен капитал в ЕСМ достигне 992 млн. евро.

При одобряването на кандидатурата на България за участие в ЕСМ през декември изп. директор на ЕСМ Пиер Граменя заяви, че решението е ключово за задълбочаване на интеграцията на България в европейската финансова рамка. Според европейските власти присъединяването ни към ЕСМ ще укрепи устойчивостта ни на рискове и ще осигури "мощна финансова защита" на България.