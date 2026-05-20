Върнаха за зам.-областен управител на Пловдив кадър от времето на Орешарски

Засега втората позиция за вице на губернатора е свободна

Иванка Петкова се връща като зам.-областен управител на Пловдив. Тя е била на този пост в мандата на Стефан Янев, а по-отдавна - и в правителството на Пламен Орешарски. Петкова е била назначена на позицията вчера, след като в края на миналата седмица бяха освободени предишните заместници - Димитър Згуров и Цветомир Цветков. 

Иванка Петкова е агроинженер, има специализации по "Финанси и счетоводство" и "Публична администрация". Два мандата е била общински съветник в община "Родопи", както и член на Общинската избирателна комисия в Пловдив.

На този етап мястото на втория заместник на областния управител Георги Янев е вакантно.

