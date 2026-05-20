120 зрелостници от Пловдив и региона не се явиха на матура по български

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

120 ученици от Пловдивско не са отишли на държавния зрелостен изпит днес по български език и литература. Това съобщи шефката на РУО-Пловдив Иванка Киркова.

Допуснатите зрелостници са били 4824, а изпитът е протекъл спокойно, без сериозни проблеми и при много добра организация. Няма анулирани изпитни работи.

Предстои приемането на всички изпитни работи в създадения от РУО – Пловдив център, след което те ще бъдат транспортирани до София за приемане и проверка.

Изпитът започна в 8,30 часа, а учениците трябваше да бъдат по залите си 15-20 минути по-рано.



