Хванатият с 3 крадени мотора в София опитал да се укрие

Хванатият с 3 крадени мотора в София е успял да се укрие за няколко дни. Това съобщи шефът на сектор "Автокражби" в СДВР Стоян Йотев. Те са били задигнати от улицата и са от съседни квартали.

Кражбите станали от края на април до 10 май от територията на 4-о РУ. То отговаря за централната част на София, най-големият квартал в него е "Лозенец". Затова от СДВР работили съвместно с районното. 43-годишният бандит действал сам. Той бил хващан за множество кражби, както и за каране пиян и дрогиран. Бил осъждан за каналджийство.

Трите мотора били от различни марки, всичките скъпи. Едната машина била открита в София, а другите 2 - продадени в Дупница. Те били на части в морга за мотори. Целта била да ги продадат по отделно, обясни Йотев. И посочи, че успели да съберат голяма част от частите. Въпреки опита на мъжа да се скрие, бил хванат в кв. "Красна поляна" в София.

Обясни, че подобни откраднати мотоциклети се продават на различни места, предимно в автоморги. Затова из цялата страна постоянно имало проверки в тях. Част от крадците пък сами пускали обяви в интернет за разкомплектованите мотори. Проблем за полицията било, че много от чарковете нямат серийни номера.

Заради това, че моторите са задигнати директно от улицата, Йотев призова да не ги паркират така. Ако нямало как да ги оставят в гаражи, да са на паркинги с охрана и камери. И призова моторисите да заключват машините си със специализирани вериги. В апела си включи и собствениците на колела, особено електрическите, които са доста скъпи.