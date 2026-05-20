Фермери ще мерят сили в нови и атрактивни състезания на Събора на овцевъдите край Лясковец

Ръчната стрижба на овце и доенето на кози ще покажат истинските умения на хората, които пазят животновъдния поминък жив

Едни от най-автентичните и атрактивни фермерски състезания ще бъдат сред акцентите в програмата на XIV Национален събор на овцевъдите, който ще се проведе от 22 до 24 май 2026 г. край Петропавловския манастир.

Тази година съборът включва в програмата си и нова фермерска надпревара - състезание по ръчно доене на кози. След множеството запитвания от участници и посетители, организаторите дават сцена и на майсторите в доенето на кози: умение, което изисква спокойна ръка, опит, бързина и отлично познаване на животното.

Състезанието ще се проведе на 23 май, събота, от 14:30 до 15:30 ч. в шатрата с животни. Записването за участие ще бъде на място, непосредствено преди началото на надпреварата. Могат да се включат всички желаещи, казват организаторите.

За най-добрите участници са предвидени награди, а всички включили се ще станат част от една от най-истинските и атрактивни фермерски надпревари на събора.

Веднага след състезанието по доене на кози програмата продължава с една от класическите дисциплини на Националния събор на овцевъдите - състезанието по ръчна стрижба на овче от 15:30 ч. в съботния ден, също в шатрата с животни.

Ръчната стрижба е сред най-зрелищните и същевременно най-показателни фермерски умения. Тя изисква не само бързина и сръчност, но и опит, спокойствие и грижа към животното. Участниците ще използват традиционна овчарска ножица, като задължително условие е всеки състезател да работи със собствен инструмент.

По време на надпреварата ще се следи както времето за изпълнение, така и качеството на стрижбата. Важно условие е руното да бъде свалено прецизно, а животното да не бъде наранено. Състезателите ще бъдат оценявани по бързина, качество на работа и майсторство.

За най-добрите в състезанието по ръчна стрижба също са предвидени парични награди, а всички участници ще получат признание за участието си в една от най-емблематичните фермерски дисциплини на събора.

Фермерските състезания са важна част от духа на Националния събор на овцевъдите, защото показват труда такъв, какъвто е - реален, физически, изискващ знания, постоянство и отношение към животните. Те дават възможност на посетителите да видят отблизо умения, които стоят в основата на животновъдството, но рядко попадат пред широка публика.

В съботния ден програмата на събора ще предложи още изложба на селскостопански животни, състезание с тежковозни коне, демонстрации и дефиле на Конната полиция към СДВР на МВР, демонстрация на групов впряг на фламандски коне и теглене на карета, изложби на български овчарски кучета, млечни демонстрации, фермерски пазар, занаяти, детски активности и богата фолклорна програма.

Съборът ще събере на едно място животновъди, фермери, производители, занаятчии, изпълнители и хиляди гости от цялата страна.

Освен професионалната и изложбената част, ще има концерти с вход свободен, хоротеки, кукери, нестинарски ритуали и преживявания за цялото семейство.

Националният събор на овцевъдите в България се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.