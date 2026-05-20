Видяха ли астронавтите НЛО около Луната

Пренасрочиха за 28 май делото за отстраняването на кмета на Лом Цветан Петров

Камелия Александрова

Темида

Районен съд – Лом пренасрочи делото за разглеждане на искане за отстраняване от длъжност на кмета на Лом Цветан Петров във връзка с постъпила молба от Районна прокуратура – Монтана. То е пренасрочено за 28 май (четвъртък) 2026 г. от 11:00 ч.

Искането на Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Лом, е внесено в Районен съд – Лом на 12 май 2026 г., в края на работния ден. Съгласно вътрешните правила е разпределено на съответния дежурен съдия – Боряна Александрова, от която е постъпил самоотвод.

Делото е докладвано на председателя и е разпределено на следващия по дежурство съдия – Борислава Славчева, от която също е постъпил самоотвод. Отново е извършено разпределение на следващия по дежурство съдия – Борислав Тончев, който с разпореждане от 18 май 2026 г. е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21 май 2026 г., от 14:00 ч.

Същия ден е постъпила молба от адвоката на защитата за отлагане на делото, поради служебна ангажираност в Районен съд – Берковица. Съдия-докладчикът е уважил молбата и е пренасрочил делото за друга дата – 26 май 2026 г., също от 14:00 ч. На 19 май 2026 г. е постъпила молба от наблюдаващия прокурор за пренасрочване на делото за друга дата, поради което делото е насрочено за 28 май 2026 г. от 11:00 ч.

И двете отлагания по делото са направени по искания на страните, а не по инициатива на съда.

