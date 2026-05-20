ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пенсионните фондове гарантират, че пенсията е върх...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22885631 www.24chasa.bg

Илияна Йотова посрещна в президентството ученици от 100 ОУ „Найден Геров"

568
Йотова посрещна в президентството ученици от 100 ОУ „Найден Геров" СНИМКИ: Прессекретариат на президентството

В Гербовата зала на президентската институция държавният глава Илияна Йотова посрещна днес ученици от 3 клас на столичното 100 ОУ „Найден Геров", съобщиха от прессекретариата на президентството. 

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, президентът беседва с възпитаниците на учебното заведение за значението на знанието, за ценността на книгата и познаването на миналото. Илияна Йотова запозна учениците с портретите на знатни царе, просветители и възрожденци в Гербовата зала на институцията, оставили трайна следа в историята на България.

Директорът на училището Росен Богомилов благодари за възможността учениците да посетят президентството и подчерта нуждата от познаване на държавните институции отблизо. Богомилов отправи лична покана към държавния глава да гостува на церемонията по откриване на следващата учебна година на 100 ОУ „Найден Геров", когато училището ще отбележи тържествено своята стогодишнина.

По време на срещата малките посетители подариха на президента специално изработена чаша в работилницата с полимерна глина на училището. 

Йотова посрещна в президентството ученици от 100 ОУ „Найден Геров" СНИМКИ: Прессекретариат на президентството
Йотова посрещна в президентството ученици от 100 ОУ „Найден Геров" СНИМКИ: Прессекретариат на президентството
Йотова посрещна в президентството ученици от 100 ОУ „Найден Геров" СНИМКИ: Прессекретариат на президентството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)