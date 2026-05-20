Илияна Йотова посрещна в президентството ученици от 100 ОУ „Найден Геров"

В Гербовата зала на президентската институция държавният глава Илияна Йотова посрещна днес ученици от 3 клас на столичното 100 ОУ „Найден Геров", съобщиха от прессекретариата на президентството.

В навечерието на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, президентът беседва с възпитаниците на учебното заведение за значението на знанието, за ценността на книгата и познаването на миналото. Илияна Йотова запозна учениците с портретите на знатни царе, просветители и възрожденци в Гербовата зала на институцията, оставили трайна следа в историята на България.

Директорът на училището Росен Богомилов благодари за възможността учениците да посетят президентството и подчерта нуждата от познаване на държавните институции отблизо. Богомилов отправи лична покана към държавния глава да гостува на церемонията по откриване на следващата учебна година на 100 ОУ „Найден Геров", когато училището ще отбележи тържествено своята стогодишнина.

По време на срещата малките посетители подариха на президента специално изработена чаша в работилницата с полимерна глина на училището.