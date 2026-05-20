След години на чакане, обещания и разбити превозни средства, рехабилитацията на трасето между Тушовица, Бяла река и Нова бяла река вече е в заключителна фаза.

Един от най-сериозните инфраструктурни проблеми в община Върбица е на път да остане в историята. Жителите на селата Тушовица, Бяла река и Нова бяла река вече ще пътуват по изцяло обновен път, който свързва населените места с общинския център. Всекидневно по това трасе преминават стотици хора, за които доскорошното окаяно състояние на настилката беше денонощно изпитание.

Години наред разбитото републиканско трасе беше символ на несбъднати обещания. Огромни дупки-трапища, амортизирана настилка и наводнения при всеки по-сериозен дъжд – това беше реалността, която затрудняваше живота в района. Малцина вярваха, че ремонтът изобщо ще започне.

Днес обаче картината е коренно различна. Проектът вече е в ход и се полага вторият, заключителен асфалтов пласт в селата Бяла река и Тушовица, което прави пътя практически неузнаваем.

Решаването на този дългогодишен проблем се превърна в една от основните каузи за кмета на община Върбица инж. Мердин Байрям още от първия му управленски мандат. Негова основна цел остава подобряването на условията за живот и сигурността в малките населени места.

Въпреки че трасето е част от републиканската пътна мрежа и отговорността за него е на държавата, общинското ръководство не се отказа. Промяната стана възможна след десетки срещи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), интензивни разговори с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и последователен натиск от страна на кмета.

Реализацията на този мащабен ремонт доказва, че с воля, постоянство и реална грижа за местната общност дори най-отлаганите с десетилетия проблеми намират своето решение. Развитието на община Върбица вече се измерва не с думи, а с видими резултати, които ще останат и за бъдещите поколения.