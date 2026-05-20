Вижте какво реши правителството днес

Вицепремиерът Гълъб Донев ще ръководи Съвета за

административната реформа

С Решение на Министерския съвет заместник министър-председателят и министър на финансите бе определен за председател на Съвета за административната реформа.

Съветът за административната реформа е консултативен орган на Министерския съвет при координацията на правителствената политика в областта на държавната администрация и се ръководи от заместник министър-председател.

Функциите на Съвета са в областта на структурирането и оптимизацията на администрацията, управлението на човешките ресурси и държавната служба, както и на подобряването на административното обслужване и намаляването на административната тежест.

С приемането на решението ще се осигури ефективното функциониране на Съвета за административната реформа.

Вицепремиерът Иво Христов е определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Министерският съвет прие Решение за определяне на председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е заместник министър-председател, определен с правителствено решение.

Във връзка с Решение на Народното събрание от 8 май 2026 г. за избиране на Министерски съвет на Република България се определя нов председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Съгласно приетото днес правителствено решение за председател е определен вицепремиерът Иво Христов.

Определен е председател на Националния съвет

за хората с увреждания

С решение на Министерския съвет за председател на Националния съвет за хората с увреждания е определен Гълъб Донев - заместник министър-председател и министър на финансите.

Съгласно Закона за хората с увреждания за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет е създаден Национален съвет за хората с увреждания. Той е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Министерският съвет прие законодателната си и оперативната си програма за периода май - юни 2026 г.

Законът за нормативните актове предвижда одобряването на проекти на закони и приемането на подзаконови нормативни актове на Министерския съвет да се осъществява въз основа на законодателна и оперативна програма за шестмесечен период. Програмите осигуряват планиране на актовете, които правителството ще разгледа и одобри през периода.

Законодателната програма включва 68 законопроекта, от които: 7 законопроекта за одобряване на нови закони, на които ще бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието; 3 законопроекта за бюджета за 2026 г. - Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. и Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.; 52 законопроекта за изменение и допълнение на действащи закони; 6 предложения за ратифициране на международни споразумения. Законопроектите са в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост, Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, Плана за действие за внедряване на административни услуги на принципа „Епизоди от живота", Плана за намаляване на административната тежест и други национални политики.

Оперативната програма дава информация за основните положения на предлаганата нормативна уредба и последиците от прилагането й, за целите и основанията за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане. Програмата съдържа 41 проекта на подзаконови нормативни актове от компетентността на Министерския съвет, сред които: правилници за прилагане на закони - 3 броя; устройствени правилници - 2 броя; наредби - 16 броя; тарифи - 8 броя; други - 12 броя. Общо 8 от предложените проекти на подзаконови нормативни актове са в изпълнение на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 84 на Министерския съвет от 23 януари 2026 г.

Законодателната програма и Оперативната програма на Министерския съвет за периода май - юни 2026 г. ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Приета е информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие на 2026 година

Правителството прие информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2026 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

Данните бяха публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в началото на м. май 2026 година.

До 29 май 2026 г. държавните предприятия и дружества трябва да внесат 100% от печалбата си в полза на държавата

Министерският съвет прие Разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2025 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Отчисленията са в размер на 100% от печалбата за финансовата 2025 година. За търговските дружества, в които държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивидент или отчисление от печалбата в размер на 70 на сто. Срокът за внасянето им е 29 май 2026 година.

От обхвата на Разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация" и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, представляващи бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси.

Запазва се възможността за публичните дружества, дадена им през 2018 г., да разпределят и междинен 6-месечен дивидент в размер на не по-малко от 50 на сто от печалбата, при спазване на изискванията на чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срокът за внасяне на дивидента по този ред е до 15 декември 2026 г.

С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент.

Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж.

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

Правителството одобри доклада с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 5 май 2026 г. в Брюксел, Белгия.

Съветът постигна съгласие по нови правила за засилване на борбата с измамите с данъка върху добавената стойност в ЕС чрез укрепване на сътрудничеството между държавите членки, Европейската прокуратура и Европейската служба за борба с измамите.

Министрите обмениха мнения относно пакета за пазарната интеграция и надзора - ключов елемент на Съюза на спестяванията и инвестициите.

Председателството и Комисията информираха Съвета за основните резултати от срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 16 април 2026 г. във Вашингтон.

По време на заседанието на Съвет ЕКОФИН бяха приети целевите изменения в плана за възстановяване и устойчивост на Дания.

Участниците традиционно проведоха обмен на мнения по актуалното състояние на икономическите и финансовите последици от агресията на Русия срещу Украйна.

Одобрено е транзитното преминаване през България на три промишлени газови турбини за Каспийския тръбопроводен консорциум

Правителството одобри Проект на Решение на Министерския съвет за предоставяне на дерогация по Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014. По този начин е разрешено транзитното преминаване от Обединеното Кралство през територията на Република България за Руската федерация на промишлени газови турбини, предназначени за нуждите на руския участък на Каспийския тръбопроводен консорциум. Изпращач на стоката е CHEVRON PRODUCTS UK LTD, Обединено Кралство Великобритания.

Каспийският тръбопроводен консорциум е ключова международна петролопроводна система. Той е основен маршрут за износ на петрол от Казахстан през Русия до Черно море (Новоросийск) и има важна роля за енергийната сигурност на Европейския съюз.

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025 г.

Докладът обхваща дейността на Междуведомствения съвет за периода 1 януари до 31 декември 2025 г. В него се съдържа информация за националната система за експортен контрол, за международното сътрудничество в тази област, за изпълнението на международните ангажименти на страната ни в областта на експортния контрол.

През 2025 г. Междуведомственият съвет към Министерския съвет е провел 8 заседания, на които е разгледал заявленията на 187 фирми за издаване на лицензи и удостоверения за регистрации, както и за промяна на обстоятелствата, настъпили след тяхното издаване.

Предстои докладът да бъде предоставен на Народното събрание, а след неговото одобрение ще бъде публично достъпен на интернет страницата на Междуведомствения съвет.

Правителството одобри проекта на Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Мексико

Правителството прие решение за одобряване на проекта на Споразумение за стратегическо партньорство в областта на политиката, икономиката и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати (Мексико), от друга страна.

На седмата среща на високо равнище ЕС – Мексико, проведена в Брюксел през юни 2015 г., двете страни потвърдиха желанието си да поставят началото на процес по започване на преговори, в съответствие с правната рамка на всяка от страните, и да засилят стратегическото партньорство.

След приключването на преговорите на политическо равнище по стълб „Политика и сътрудничество" през 2018 г., на 17 януари 2025 г. беше постигнато споразумение и по стълб „Търговия и инвестиции". Търговските преговори бяха проведени, за да се разгърне пълният потенциал на двустранните отношения и да се подпомогне посрещането на настоящите глобални предизвикателства.

Задълбочаването на партньорството между ЕС и Мексико би донесло дългосрочни ползи както за целия ЕС, така и за България, чрез подобряване на пазарния достъп за стоки и услуги, диверсификация на търговските връзки и веригите на доставки, насърчаване на инвестициите, повишаване на сигурността и справяне с глобалните предизвикателства.

Предвижда се решението на Съвета относно подписването на гореспоменатото споразумение да бъде одобрено в средата на май 2026 г. Самото подписване от страна на ЕС и Мексико е планирано за края на май 2026 г.

В тази връзка правителството упълномощи постоянния представител на Република България към ЕС да подпише Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Мексико при условие на последваща ратификация.

Правителството одобри позицията на България за участие във формалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи

Правителството прие Решение за одобряване позицията на Република България за участие във формалното заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи (част „Търговия"), което ще се проведе на 22 май 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

По време на първата работна сесия се предвижда министрите да проведат дискусия относно предизвикателствата пред икономическата сигурност на Съюза. Специален акцент ще бъде поставен върху въздействието на продължаващия конфликт в Близкия изток върху търговията.

Въз основа на оценка на резултатите от 14-ата Министерска конференция (МК14) на Световната търговска организация (СТО) и информация от Европейската комисия за развитията след конференцията, по време на втората работна сесия Съветът ще обсъди по-нататъшните действия на ЕС във връзка с реформата на СТО и други приоритети на Съюза, по които МК14 не успя да приеме решения.

Правителството одобри промяна в състава на националната делегация за 114-ата сесия на Международната конференция на труда

Правителството одобри промяна в състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 114-ата сесия на Международната конференция на труда (МКТ). Ръководител на тристранната делегация ще бъде постоянният представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева - Н. Пр. Ангел Банджов.

Позицията на България за 114-ата сесия на Международната конференция на труда беше одобрена от правителството на 7 май. По време на сесията ще бъдат обсъдени въпросите за осигуряване на достоен труд в платформената икономика, равенството на половете в света на труда и развитието на социалния диалог. Ще бъде разгледано и изпълнението от държави - членки на Международната организация на труда, на ратифицирани от тях международни трудови конвенции.

Изплащането на пенсиите няма да се бави

заради почивни дни

Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва в следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голямата част от тях те са единственият им доход.

Съгласно промяната, когато 7-о или 20-о число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне.

Правителството одобри позицията на България за Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси" (СОВ), което ще се проведе на 26 май 2026 г. в Брюксел.

Министрите ще проведат дискусия относно Многогодишната финансова рамка (МФР) 2028- 2034 г.

Съвет „Общи въпроси" ще подготви редовното заседание на Европейския съвет на 18 - 19 юни 2026 г., като ще обсъди темите в проекта на анотиран дневен ред: Украйна; Близък изток; Многогодишната финансова рамка (МФР) 2028 - 2034 г.; Глобални икономически предизвикателства; Европейска сигурност и отбрана; Миграция; Наркотици и Европейски семестър.

Министрите също така ще обсъдят отношенията EC-Обединеното кралство.

Съвет „Общи въпроси" ще проведе дискусия по частите от годишния доклад на ЕК за върховенство на правото, отнасящи се до Франция, Италия, Латвия и Хърватия, като част от годишния диалог по върховенство на правото.

Одобрена е позицията на страната ни за заседанията на Съвета ЕКОФИН и на Еврогрупата

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 22 и 23 май 2026 г. в гр. Никозия, Кипър.

По време на заседанието на Съвета ЕКОФИН министрите ще обменят мнения относно неотложната необходимост от засилване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на последните геополитически развития.

Съветът ще дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързаните с тях предизвикателства. Ще бъдат обменени мнения как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост.

Членовете на Еврогрупата ще споделят на своето заседание мнения и опит по основните икономически предизвикателства и варианти на политики, свързани с жилищата на достъпни цени.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 май 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите ще обменят мнения относно наличността и финансовата достъпност на торовете в ЕС, подкрепата за земеделските стопани и насърчаването на устойчиви продоволствени системи. Република България счита, че преходът към по-устойчив модел на производство и използване на торове трябва да бъде реалистичен, икономически поносим и съобразен със спецификите на държавите членки, без да поставя земеделските стопани под натиск от по-високи разходи, по-строги изисквания и нестабилни пазари. Страната ни счита, че основните мерки, заложени в Съобщението на Европейската комисия от 2022 г., остават валидни и стратегически важни, тъй като предизвикателства като зависимостта от вносни суровини и енергийни ресурси, пазарната волатилност и уязвимостта на веригите на доставки продължават да съществуват. Същевременно динамичната международна среда налага тези мерки да бъдат допълнени с по-гъвкави и дългосрочно устойчиви решения. Устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС могат да бъдат гарантирани чрез балансиран подход, който осигурява достъп до торове на приемливи цени, подкрепя европейското производство и насърчава по-ефективното използване на хранителните вещества.

Съветът ще обмени мнения и относно свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. Република България е на мнение, че при договарянето и прилагането на търговските споразумения по отношение на селскостопанския сектор, особено в контекста на нарастващите геополитически напрежения, войни и инфлационни процеси, Европейският съюз следва да продължи да подхожда с повишено внимание. От съществено значение е да се осигуряват гаранции (чрез прилагането на защитни клаузи, тарифни квоти за най-чувствителните сектори, преходни периоди и защитни механизми) либерализацията на търговията да не води до прекомерен натиск върху вътрешния пазар и да не подкопава конкурентоспособността на европейските земеделски производители чрез внос на продукти, произведени при по-ниски стандарти и разходи.

В точка „Други въпроси" Република България ще представи на Съвета документ с предложение за въвеждане на дерогация от правилото N+2 по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Поредицата от кризи в земеделския сектор предполага невъзможност за изпълнение в срок на вече поети ангажименти от страна на земеделските производители, включително изпълнение в срок на сключени договори. Това би довело до намаляване на обема реално разплатени средства и до тенденция за отлагане на плащания за следваща календарна година.

В тази връзка, Република България предлага конкретно и единствено за 2026 календарна година (бюджет 2024 по финансов план) да се въведе цялостна дерогация по отношение на разпоредбите на чл. 34, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година (правилото N+2), за всички държави членки.