За седмица полицията открила 1,78 кг фентанил, 691 били задържани заради райски газ (Инфографика)

15 285 души получили глобите си за скорост

1,78 кг фентанил, 9,27 кг зелена маса и 30 стръка канабис, почти 8 кг суха марихуана и близо 9,5 кг прекурсори за производство на дрога са част от иззетата дрога при акции на МВР за изминалата седмица. Това съобщават от вътрешното ведомство.

Резултатите са част от действията по специализирана полицейска операция, която стартира преди седмица по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Противодействието на разпространието на наркотични вещества е сред основните задачи, поставени от министъра пред професионалното ръководство на МВР. Иззети са и други видове високорискови наркотични вещества – амфетамин, метамфетамин, екстази, чай за пушене и др.

Над 39 800 души и 3018 обекта са проверени за наличие или притежание на райски газ. При проверките са открити над 8000 милилитра, 691 са задържаните, образувани са 445 досъдебни производства.

Друг основен акцент в операцията е противодействието на т.нар. улична престъпност. Само за седмица са открити 31 автомобила, обявени за издирване, а както 306 лица за общодържавно издирване. 3918 са проверените места, обичайни са събиране на хора от криминалния контингент, съставени са 2332 протокола за предупреждение, 25 са разкритите кражби на МПС и части от тях.

По приоритетното направление за контрол на пътното движение са проверени 101 037 МПС и 117 098 души. Съставени са 31 767 фиша, 3464 нарушения са санкционирани с актове. 15 286 са връчените електронни фишове за скорост.

За противодействие на икономическата престъпност са проверени общо 4801 обекта, сред тях – свързани с дейности с черни и цветни метали, автоморги, заложни къщи, игрални зали и казина, фирми за бързи кредити, места за съхраняване на продукти от животински и неживотински произход. Проверки се извършват за акцизни стоки без бандерол и нарушения, свързани с права върху търговски марки. Проверени са общо 30194 души, задържаните са 369, образуваните досъдебни производства – 206.