"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

30-годишен с отнета книжка кара нерегистриран трактор в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 19 май в град Каварна е спрян за проверка колесен трактор „Беларус", управляван от 30-годишен мъж. При последвалата справка в информационните масиви на МВР е установено, че водачът е с отнета шофьорска книжка след влязла в сила присъда. Тракторът не е регистриран по надлежния ред, а водачът управлява машината в едногодишен срок от наложено му наказание.

По случая е образувано бързо полицейско производство.