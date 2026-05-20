Дрогиран колабира в жилището си в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 19 май, около 7 часа е получено съобщение за това, че 37-годишен мъж е колабирал в жилището си вследствие на предозиране с наркотични вещества. Изпратени са екипи на Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич и Първо Районно управление на МВР. Мъжът е отведен в болницата в Добрич за медицински процедури.

В обитавана от него стая е установена и ръчно свита цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Пак на 19 май, около 23:40 часа в град Добрич е извършена проверка на 35-годишна жена, която предава кристално вещество, реагиращо на метаамфетамин. Същия ден при проверки в села Кранево на 21-годишен мъж и в Каварна на 24-годишен мъж те предават пакетчета със суха тревна маса, реагираща на канабис.

Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.