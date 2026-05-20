ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видяха ли астронавтите НЛО около Луната

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22886271 www.24chasa.bg

Разбиха оранжерия за канабис в Добрич

Дияна Райнова

940

Разбиха оранжерия за канабис в имот в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 19 май, около 16:10 часа в хода на специализирана полицейска операция по линия на наркотични вещества е извършена проверка на частен имот по ул. „Вардар" в град Добрич. Установено е, че една от стаите е пригодена за лаборатория за отглеждане на канабис с изградени осветителни, вентилационни, климатични и отоплителни системи.

Полицейските служители изземват на място растения с различна височина с общо тегло 9 килограма, суха тревна маса с тегло 60 грама и наличното оборудване в помещението.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 47-годишен мъж, известен на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)