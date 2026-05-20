Разбиха оранжерия за канабис в Добрич

Разбиха оранжерия за канабис в имот в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 19 май, около 16:10 часа в хода на специализирана полицейска операция по линия на наркотични вещества е извършена проверка на частен имот по ул. „Вардар" в град Добрич. Установено е, че една от стаите е пригодена за лаборатория за отглеждане на канабис с изградени осветителни, вентилационни, климатични и отоплителни системи.

Полицейските служители изземват на място растения с различна височина с общо тегло 9 килограма, суха тревна маса с тегло 60 грама и наличното оборудване в помещението.

С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 47-годишен мъж, известен на МВР. По случая е образувано досъдебно производство.