Дарение в памет на загинал полицай получи болницата в Пазарджик

Три модерни пациентски монитора на обща стойност 10 557 евро получи като дарение Спешно отделение на МБАЛ-Пазарджик. Те предоставят жизненоважна информация за състоянието на пациентите в реално време. това съобщиха от областната държавна болница.

С тях се осигурява прецизно наблюдение на жизнените показатели – пулс, температура,кислород в кръвта, ЕКГ и дишане, което допринася за по-добрата грижа за всеки пациент.

Дарителите са семейството на 35-годишния полицай Иван Тасев, който на 26 ноември 2022 г. е блъснат от лек автомобил на автомагистрала „Тракия". В продължение на девет дни лекарите в УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив се борят за живота му, след като е приет с тежка черепно-мозъчна травма.

„Дарението е в памет на моя син. Искаме тези монитори да помагат за спасяването на човешки животи", сподели неговата майка Надка Александрова, която живее в Англия, но пожела да подпомогне Спешното отделение на областната болница.

Ръководството на МБАЛ-Пазарджик и екипът на Спешно отделение изказват своята искрена благодарност и признателност за направеното дарение.

В благодарствено писмо до дарителите изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Темнилов подчертава, че пациентските монитори ще допринесат за подобряване на грижите, предоставяни на пациентите. А паметта за Иван Тасев винаги ще бъде свързвана с добротата, която оставя след себе си чрез такива благородни инициативи.

„Вие сте пример за всички нас, защото намирате сили в неописуемата си болка, за да дарявате надежда. Това е изключително достойно и вдъхновяващо. С добрините, които правите, Вие съхранявате жив спомена за Иван Тасев – достоен човек, всеотдаен полицай, обичан съпруг, грижовен син и баща.

Човек, когото хората ще помнят с уважение и признателност. Благодарение на Вашите благородни дела неговото име ще продължи да живее в сърцата на всички, до които достига доброто, направено в негова памет. Вашият пример показва, че дори в най-трудните моменти човек може да избере светлината, състраданието и помощта към другите", отбелязва д-р Темнилов, като пожелава на близките на Иван Тасев здраве и сила.

„Нека доброто, което правите, се връща при Вас многократно – под формата на обич, уважение и човешка благодарност", завършва благодарственото писмо към дарителите.