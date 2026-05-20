Вижте верните отговори на матурата по БЕЛ

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се проведе днес.

Изпитът включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).

Интерпретативно съчинение по темата "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес" се паднаха на матурата днес.

Изпитният вариант за държавния зрелостен изпит бе генериран от 5 895 937 възможни комбинации. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки е 100.