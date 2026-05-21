Пазарджик с национална награда за принос в енергийната ефективност

Камарата на енергийните одитори отличи града за 2025 г. за успешно реализирани проекти и модернизация на сградния фонд

Община Пазарджик беше удостоена с престижната награда за съществен принос в сферата на енергийната ефективност за 2025 г., присъдена от Камарата на енергийните одитори. Отличието е признание за цялостната работа на общината по реализирани и текущи инициативи, насочени към намаляване на енергийното потребление, обновяване на сградния фонд и внедряване на иновативни зелени решения.

Наградата се присъжда за изпълнението на проекти за 5 сгради – публична общинска собственост, както и 15 многофамилни жилищни сгради, на обща стойност 43 488 481 лева.

Реализирани бяха ключови проекти, които съществено повишиха енергийната ефективност и качеството на живот. Сред тях са реконструкцията и обновяването на старчески дом "Гаврил Кръстевич" и старческия дом в Главиница, проектът за енергийна ефективност на спортна зала "Хебър", както и модернизацията на средношколското общежитие, която осигури по-добри условия за учениците.

Значим напредък се постига и чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност в 13 многофамилни сгради по първия етап на плана за възстановяване., докато още 2 сгради са включени във втория етап и предстои изпълнението. Постигнатите резултати отразяват устойчивата политика на местната администрация за превръщането на Пазарджик в модерен, зелен и енергийноефективен регион.

Отличието е доказателство за последователната работа на екипа и допълнително мотивира администрацията да развива нови устойчиви решения в полза на гражданите.

Завършиха уличните ремонти в 22 населени места в общината

Положени са 35 000 кв. метра нов асфалт в рамките на програмата за подобряване на инфраструктурата

Община Пазарджик приключи планираните пътни ремонти за текущата година. Подобрената инфраструктура обхваща общо 22 населени места, а в рамките на изпълнението бяха положени над 35 000 кв. метра нов асфалт, както и нови бордюри, изграждане на тротоари и полагане на дренажни съоръжения и възстановяване на компрометирана улична настилка. Една от ремонтираните улици в общината, реновирана в рамките на програмата за подобряване на инфраструктурата.

В селата Паталеница, Драгор, Дебръщица, Хаджиево, Черногорово, Пищигово, Синитово, Мокрище, Братаница, Мало Конаре, Говедаре, Алеко Константиново, Добровница, Юнаците, Величково, Ивайло, Огняново и Главиница бяха изпълнени дейности по асфалтиране и чакълиране на приоритетни улици и пътни участъци.

В Главиница беше изграден нов тротоар по ул. "Втора", което значително подобри безопасността и достъпа за пешеходци. В Мирянци беше извършено изграждане на дренажни съоръжения и утаителни шахти, както и възстановяване на уличната настилка по ул. "Първа" и в участъка от ул. "Пета" до ул. "16-а". Проведените ремонти укрепват отводнителната система и осигуряват трайно подобрение на пътната инфраструктура.

Паралелно с това в Пазарджик беше положен нов асфалт по участък от ул. "Петко Д. Петков" между ул. "Места" и ул. "Портокал", както и по локалното платно на ул. "Мильо войвода". В кв. "Изток" беше обновена част от ул. "Спартак", където бяха поставени нови бордюри, както и последващо полагане на чакъл и асфалтиране.

Допълнителни ремонтни работи бяха осъществени и по кметствата в Росен и Црънча, както и по пътя Динката – Драгор – Юнаците.

Община Пазарджик продължава последователно да инвестира в поддръжката и модернизацията на пътната инфраструктура, за да осигури безопасни условия за движение и по-добро качество на живот за жителите.

Чист въздух, нова мобилност, устойчива политика

Сериозен напредък в екологичните политики и транспортната система на Пазарджик бележи 2025 г. Предприетите мерки за подобряване на чистотата, управлението на отпадъците, развитието на транспортната система и подобряване качеството на въздуха вече са видими.

Чистота и управление на отпадъците

Общинско предприятие "Чистота" – от 1 февруари 2026 г. предприятието започна работа, а създаването му има за цел да подобрява контрола и ефективността при управление на отпадъците. Един от двата нови сметопочистващи камиони, произведени в Италия.

Нова техника и контейнери – закупена бе модерна и високотехнологична сметопочистваща техника, която включва 28 специализирани машини за сметосъбиране, миене, метене, почистване на улици, паркове, шахти и нерегламентирани сметища, 1200 нови контейнера и 3000 кофи за битови отпадъци, както и интегрирането на съвременни електронни системи за идентификация и проследяване (RFID).

Новата техника позволява автоматизирано обслужване на контейнерите, по-малко ръчен труд и по-бърза работа, по-добро планиране на маршрутите, както и по-често и по-качествено почистване на улици, тротоари и зелени площи.

Рекултивация и контрол на сметища – дейностите са част от устойчивата екологична политика на общината.