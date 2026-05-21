Екологична политика в Пазарджик: Масова подмяна на стари отоплителни уреди и електробуси в града

Значително намаляване на фините прахови частици показва мониторингът за качеството на въздуха

Един от най-мащабните проекти, по който работи община Пазарджик, е подмяната на стари отоплителни уреди на твърдо гориво с климатици, термопомпи и пелетни камини и котли. Проектът стартира през миналата есен, а днес се виждат и първите осезаеми резултати.

Вече по програмата са подадени 2458 заявления, а 1189 са сключените договори

Най-голям е интересът към климатиците, следвани от термопомпи и пелетни уреди.

Към март вече са възложени и монтирани 1873 климатика, 104 камини и котли на пелети и 73 термопомпи въздух-вода.

Това е мащабна промяна, която вече започва да се усеща. Данните от мониторинга на качеството на въздуха показват значително намаляване на фините прахови частици, като броят на дните с превишения на фините прахови частици е ограничен и остава под допустимите годишни нива, а средните стойности се задържат в рамките на нормите.

Този проект се утвърждава като ключов инструмент в усилията на общинското ръководство за по-чист въздух.

В началото на годината Пазарджик посрещна първите електробуси, които съвсем скоро ще бъдат в движение по улиците на града. Те са част от проекта "Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност", финансиран с европейски средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-8.013 "Екологосъобразна мобилност", по който

електробусите ще обслужват над 90% от линиите на градския транспорт

Освен електрически превозни средства е изградена и необходимата зарядна инфраструктура.

След реновиране спортна зала "Хебър" премина към енергиен клас "А"

Обновлението и въведените мерки за енергийна ефективност намаляват разходите за енергия и подобряват условията в залата, където тренират над 500 деца в различни видове спорт. Залата бе ремонтирана и отвътре, като средствата бяха осигурени изцяло от община Пазарджик извън обхвата на програмата за саниране.

Залата посреща спортистите с изциклен и наново лакиран дървен под, освежен интериор и осветление, нова трибуна със седалки на мястото на старите дървени пейки, както и обновени коридори и общи пространства. Паралелно е обновена и залата за бойни и силови спортове - подменени са вратите, ремонтирани са тавани и изцяло са обновени съблекалните и санитарните помещения. Кметът Петър Куленски поздравява младите волейболисти в ремонтираната зала “Хебър”.

С модернизираната база общината затвърждава ангажимента си към масовия и елитния спорт, към здравето и развитието на младите хора и към устойчивото управление на общинската инфраструктура.

По изпълнените дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност бяха санирани 13 многофамилни жилищни сгради, чието обновяване бе изпълнено по програми за енергийна ефективност с европейско финансиране. Програмата на стойност 15 млн. евро вдъхна нов живот на жилищата на 2700 граждани на Пазарджик.

11 нови детски площадки изградени в общината

В различни населени места от община Пазарджик бяха изградени 11 нови детски площадки.

Един от ключовите приоритети на общинското ръководство е да насърчи активният начин на живот, играта и пълноценното време, прекарано със семейството. За гарантиране сигурността и удобството на хората, живеещи извън града, общината реализира проект за енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 12 населени места в община Пазарджик.

В рамките на изпълнените дейности старите натриеви лампи бяха заменени с нови, модерни и енергийно ефективни LED осветители, които осигуряват по-високо качество на осветеност, по-голяма сигурност за жителите и значително намаляване на разходите за електроенергия.

Паралелно с това общината подготвя ключови проекти за бъдещо развитие – ремонти на основни булеварди, нови градски пространства и развитие на зоологическата градина. Резултатът е по-модерна, функционална и привлекателна община.