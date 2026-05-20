Удостоиха учител, художник и танцов състав с Почетен знак за граждански принос в Пазарджик

С Почетен знак "За граждански принос" на тържествена сесия днес на Общински съвет- Пазарджик по повод предстоящия утре празник бяха удостоени дългогодишният преподавател и училищен директор Любомир Преждаров, художникът Константин Анастасов, както и Представителен танцов състав "Чавдар" към Младежки дом Пазарджик, с ръководители през годините Рени и Иван Андрови и Борис Ганчев, по повод 80-годишния юбилей на състава.

"Това са личности, които с труда, таланта и отдадеността си са допринесли за духовния облик, образованието и културната памет на Пазарджик. Вярвам, че именно когато сме обединени около каузите на Пазарджик, можем да градим град, в който трудът се уважава, талантът се подкрепя, а добрите примери остават за поколенията след нас", каза в приветствието си кметът на Община Пазарджик Петър Куленски.

„Поводът, който ни събира днес, е свързан с богатото историческо минало, културното наследство и закрилниците на Пазарджик – светите равноапостоли Константин и Елена", заяви областният управител Борислав Богословов. Той акцентира и върху отговорността на местната власт към жителите на общината, като поздрави номинираните за Почетния знак на Общинския съвет за техния принос към развитието и утвърждаването на града.

Тържественото заседание започна с полагането на клетва от новия общински съветник Янислав Марков. Поздравления към присъстващите отправиха и председателят на Общинския съвет Десислава Тодорова и представители на политическите групи в местния парламент.

Архиерейският наместник на Пазарджишката духовна околия Боян Кочев благослови жителите на града и пожела светите Константин и Елена да закрилят Пазарджик.