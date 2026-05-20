Двама, гонели се в София, остават без книжки за по година и плащат по 1533 евро глоба

Санкционираха ги и за минаване на червен светофар

По година без книжки остават двама мъже, спретнали си гонка в София. Случаят е от нощта на 14 май в кв. "Люлин".

От отдел "Пътна полиция" в СДВР се самосезирали, след като видели клип с нарушението в социалните мрежи. На видеото се виждали мерцедес и ауди, които се състезават по бул. "Сливница". Освен гонката, шофьорите минали и на червено.

Пътните полицаи успели да издирят шофьорите. Зад волана на мерцедеса бил мъж на 50 години, а аудито управлявал 27-годишен столичанин. Освен, че ще са без книжки за по година, двамата ще платят и глоби от по 1533 евро заради гонката. Колите им пък се спират от движение за един месец.

Заради минаването на червен светофар, двамата ще платят още по 150 евро. Освен това ще им вземат по 10 точки.