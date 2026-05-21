Акценти в социалната политика на Пазарджик: Реална подкрепа и повече услуги за уязвимите

Домовете за възрастни в Пазарджик и Главиница основно ремонтирани

Домът за стари хора "Гаврил Кръстевич" в Пазарджик бе обновен и капацитетът на социалното заведение е увеличен до 170 места.

Условията за настаняване на потребителите отговарят на европейските изисквания. Финансирането в размер на близо 5,5 млн. лева бе осигурено по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Напълно обновен бе и домът за стари хора в с. Главиница - ключов социален обект, реализиран с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сградният фонд на дома, изграден преди повече от 20 г., не е бил подлаган на основен ремонт, като една от сградите е останала недовършена. В резултат на изпълнения проект обектът е цялостно реконструиран и модернизиран, вече предлага светла и уютна среда, отговаряща на всички актуални стандарти за предоставяне на социални услуги за възрастни хора.

В рамките на проекта бяха извършени мащабни строително-ремонтни дейности, включващи обновяване на покриви, фасади и дограма, вътрешни ремонти, изграждане на нови санитарни помещения, подмяна на ВиК и електроинсталации, осигуряване на достъпна среда чрез рампи, както и изграждане на фотоволтаична система за собствено електрозахранване. Построен е и нов жилищен корпус с капацитет за 12 потребители, съобразен със съвременните изисквания за социални грижи.

Домът е напълно обновен с ново обзавеждане, медицинско оборудване, климатици и електродомакински уреди, които създават по-добри условия както за потребителите, така и за персонала.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 083 551 евро, от които 907 963 евро са осигурени чрез европейско финансиране, а 175 587 евро - национално съфинансиране.

С реализирането на проекта община Пазарджик затвърждава ангажимента си към подобряването на социалната инфраструктура и осигуряването на достойни условия за живот и грижа за възрастните хора в общината. Администрацията продължава целенасочено да инвестира в устойчиви социални политики и в повишаване на качеството на живот във всички населени места на общината.

Приета е наредба за дофинансиране на храната за деца на възраст от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна среда

Социалната политика на местната администрация е насочена към реална подкрепа и разширяване на услугите, изпълнение на проекти за подобряване на здравната инфраструктура и гарантиране на достъпа до услуги за уязвими групи.

Увеличен е капацитетът на "Асистентска подкрепа"

- 155 асистенти вече обслужват 309 лица, а 1281 потребители са получили лична помощ чрез 986 лични асистенти.

Осигурена е финансова подкрепа за деца под настойничество и лица с увреждания. Същевременно се подпомагат с дърва за огрев многодетни семейства, самотни родители и възрастни хора. Общината осигурява и приготвяне и доставяне на топъл обяд за най-нуждаещите се лица.

Дофинансирането на детската млечна кухня започна през 2024 г. и продължи успешно да функционира и през 2025 г. За първи път в общината бе приета Наредба за дофинансиране на храната за деца на възраст от 10 месеца до 3 години, отглеждани в домашна среда, което

създаде устойчив модел за подкрепа на семействата

През 2025 г. услугата се развива стабилно и ефективно, като до края на 2025 г. в дофинансирането на детската млечна кухня са включени 348 деца, ползващи ежедневно качествено и съобразено с възрастта им хранене.

Сключени са 56 трудови договора за домашни помощници, шофьори и медицински сестри

Общината изпълнява проект "Иновативни здравно-социални услуги" в домашна среда с капацитет 144-ма потребители, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Сключени са 56 трудови договора с домашни помощници, медицински сестри и шофьори.

Подпомогнати по механизма "Лична помощ" са 1214 души с увреждания, нуждаещи се от чужда помощ в дома си.

На фокус са и пенсионерските клубове в общината, които са с обновена инфраструктура и обновено обзавеждане. В тях са проведени културни и кулинарни събития, включително изложби и фестивали, както и екскурзии за всички пенсионерски клубове.

В общината функционира Център за ранна интервенция, чиито услуги през 2025 г. са ползвали 806 деца от 0 до 7-годишна възраст. От общината отчитат, че екипът на центъра успя да постигне, дори и да надмине очакваните проектни резултати, като обхвана над 700 деца.

Изпълнени са строително-монтажни дейности за обновяване и модернизиране на материалната и техническата база на 3 лечебни заведения и осигурено финансово подпомагане на 12 двойки с репродуктивни проблеми.