Изясняват отново механизма на катастрофата, при която загина семейство на магистрала "Тракия" край Пловдив

Обвинителният акт се базира на предположения и е пълен с неясноти, не пише дори къде е била загиналата жена, отсече съдебният състав

Обвиняемият турски водач Иса Йълдъръм започнал да научава български в ареста

Окръжната прокуратура в Пловдив ще трябва да пренапише обвинителния акт за катастрофата в аварийната лента на магистрала "Тракия" край Пловдив, при която загинаха живеещите заедно на семейни начала Боряна Панайотова и Николай Здравков от Перник. Подсъдим е живеещият в Белгия турчин Иса Йълдъръм. Според обвинението около 9 часа на 13 юли 2025 г. на път за морето Панайотова и Здравков спукали гума в района на 148 км, спрели в аварийната лента, подали сигнал за случилото се, поставили светлоотразителен триъгълник и мъжът приклекнал до колата, за да се заеме с отстраняването на повредата. В този момент ги връхлетял Йълдъръм с фолксвагена си и Панайотова и Здравков загинали на място.

На 25 октомври м. г. Иса Йълдъръм призна вината си пред Окръжния съд в Пловдив и след редукцията с една трета получи 6 години затвор. Обжалва и апелативните магистрати върнаха делото за ново разглеждане на друг състав на първата инстанция, защото не е ясна причината за загубата на контрол от страна на водача - дали защото е заспал, както предполага свидетел, или защото му е прилошало, както твърди шофьорът. С подобни аргументи новият състав върна делото на прокуратурата и изброи пороците в обвинението - записано е, че скоростта на Йълдъръм била технически несъобразена, но не е уточнено при колко км/час не би се стигнало до удар; водач на име Андрей Рангелов разказва, че турчинът го задминал и после потеглил диагонално от лявата към дясната и после към аварийната лента, изпревареният натиснал клаксона, но другият не реагирал, защото "явно" бил заспал. Тези показания са цитирани в обвинителния акт, но те са предположение, а не факт, категоричен е съдът. Прокурорът твърди, че Йълдъръм първо се е ударил в мантинелата, а после в колата на Здравков, който бил извън автомобила, но не се посочва с коя част на автомобила той е блъснат. Къде точно е била Панайотова в момента на катастрофата, въобще не е споменато. С тези аргументи обвинението се връща в прокуратурата. Определението на Окръжния съд за това подлежи на обжалване пред Апелативния и ако бъде отменено, делото ще тръгне на общия ред на 1 юли т. г.

Иса Йълдъръм остава в ареста, защото има и турско гражданство и има опасност да се укрие в страна извън Европейския съюз при по-лека мярка. В съда той обясни, че откакто е задържан, е научил малко български в ареста.