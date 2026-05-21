Нови физкултурни салони и STEM центрове подобряват образователната среда в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осигурени са безплатни учебни материали и провеждане на дейности за приобщаване на родители

Община Пазарджик поставя силен акцент върху образованието като двигател на развитието. Секторът се развива чрез активно привличане на европейски средства и партньорства с образователни институции.

В направление "Образование и култура" са реализирани дейности за подобряване на образователната среда, разширяване на партньорствата и развитие на културния живот.

Извършени бяха ремонти в 13 детски градини и 15 изнесени групи, които подобриха условията за подрастващите. Изградени бяха 6 открити спортни площадки, като новите спортни съоръжения насърчават активния начин на живот сред учениците.

Общината работи усилено и за приобщаващото образование

в региона чрез реализация на проекта "Равен шанс за качествено образование", осигуряване на безплатни учебни материали и провеждане на дейности за приобщаване на родители, както и финансиране за ремонт и подобрение на училищна инфраструктура, включително изграждане на вътрешни тоалетни и спортни площадки в селата.

Изградени бяха нови 4 физкултурни салона в общински училища, в които децата могат да спортуват.

В много училища в общината бяха изградени STEM центрове - пространства за модерно образование, което вдъхновява децата да учат чрез технологии и опити. STEM центровете включват нови кабинети, в които учениците могат да наблюдават, експериментират, конструират и откриват. Закупено бе ново оборудване - микроскопи, комплекти за безопасни опити, сензори, роботи, микроконтролери, 3D принтери и софтуер за моделиране, както и материали за "математика в действие".

STEM средата доказано повишава интереса и мотивацията

на учениците, защото превръща абстрактните уроци в реални предизвикателства, решавани с ръце, очи и сърце. В нея децата изследват, създават, тестват и подобряват – развивайки критично мислене, работа в екип и увереност в собствените си идеи.

Градът е столица на модерния петобой в Югоизточна Европа

Пазарджик затвърждава позициите си като център за спорт и активен начин на живот. Инвестициите в спортната инфраструктура създават условия за развитие на млади таланти и популяризиране на града.

Градът е столица на модерния петобой в Югоизточна Европа. През 2024 г. в Пазарджик бе изградена първата в страната професионална площадка за обстикълс – новата пета дисциплина в съвременния петобой. Обновеният плувен комплекс “Балона” e домакин на световната купа по модерен петобой

Тази база е една от малкото лицензирани по стандартите на световната федерация и превърна града в стратегическа локация за провеждане на първенства от най-високо ниво.

През 2025 г. за първи път Пазарджик бе домакин на турнир от световен мащаб – световната купа по модерен петобой, която се проведе на комплекс "Балона". Мащабното събитие е кулминация на последователната инвестиция в спортна инфраструктура и визията за превръщането на града в национален и международен спортен център.

Преди броени дни плувният комплекс отново домакинства на световната купа по модерен петобой.

През изминалата година Пазарджик бе домакин на редица републикански първенства и международни състезания. Общината направи ремонти на плувните комплекси в града, като инвестициите подобряват условията за тренировки и състезания.

Само през 2025 г. са отпуснати субсидии на 51 спортни клуба на обща стойност 1 239 831 лв.

Висше и професионално образование – шанс за младите хора

В сферата на висшето образование продължават партньорствата с университети, които се реализират чрез съвместни инвестиции и програми. Ремонтирани и оборудвани бяха 3 кабинета в сградата на Педагогическия институт в Пазарджик за нуждите за стартиране на академичната година на две нови специалности изнесено клинично обучение в МУ в Пловдив - "Лекарски асистент" и "Акушерка".

Същевременно общината организира и събития за професионално ориентиране

- Седмица на професиите и проучвания сред работодателите за нуждите на местния пазар на труда, както и създаване на нови възможности за кариерно ориентиране и въвеждане в работна среда.

Освен договорите за сътрудничество с МУ в Пловдив и Тракийски университет в Стара Загора, както и оборудването на 3 кабинета за нови специалности и предоставяне на общежитие за обучаващи се студенти, беше привлечен като партньор най-успешният университет за образование в областта на информационните технологии в България СофтУни. Това е и първата в историята на образователната структура колаборация с българска община за провеждане на IТ академия на живо извън София.

Това партньорство е важна стъпка в стремежа на

Пазарджик да се превърне в място, в което младите хора намират смисъл

да се развиват и остават. Тя се превърна в програма, която не просто въвежда обучение по програмиране, а дава реален шанс за бъдеще в технологичния сектор на местно ниво.

Общината успешно работи по "Еразъм+" – проектите с бюджет от 250 хил. евро, които развиват международното сътрудничество и образователния обмен.

Международните програми са финансирани с европейски средства и насърчават социалното включване.