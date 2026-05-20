Починал е велосипедистът, блъснат от камион в Свищов

Велосипедистът в Свищов, който беше блъснат от товарен автомобил, е починал, казаха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. По данни на полицията мъжът е на 68 години

След като по-рано днес колоездачът беше блъснат от товарен автомобил, в Свищов пристигна медицински хеликоптер. По-преценка на Центъра за спешна медицинска помощ - София в дунавския град бе изпратен медицински хеликоптер от Оперативната база на „България Хели Мед Сървиз" ЕАД в Сливен, казаха пред БТА капитаните на полета, пилотите Александър Павлов и Огнян Янков. Полетът трябваше да транспортира пострадалия велосипедист до Плевен.

Медицинският хеликоптер кацна в двора на свищовското училище „Димитър Благоев“. На място бе и кметът на община Свищов Генчо Генчев, който заедно с управителя на болничното заведение в дунавския град са направили организацията по пристигането и кацането на хеликоптера.

Въпреки реанимационните действия и усилията на екипа на Центъра за спешна медицинска помощ и лекарския екип от медицинския хеликоптер пострадалият, който трябваше да бъде транспортиран в Плевен, за съжаление е починал, съобщи Генчо Генчев.

Водачът на товарния автомобил - 58-годишен от Пловдив е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Задържан е за срок до 24 по Закона за МВР. Причините за произшествието са в процес на изясняване. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.