Над 25 хил. души са посрещнали Дара в сърцето на София

Над 25 хиляди жители и гости на столицата изпълниха площад „Княз Александър I", за да приветстват лично момичето, което покори Европа - победителя в Евровизия 2026, Дара. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

Специалният концерт, организиран от Столична община и Българската национална телевизия, трансформира градското пространство в грандиозна открита сцена. Символичен и заслужен жест към историческия триумф на България беше 60-метровият червен килим - бляскаво посрещане за един истински шампион.

Празничната програма започна със сетове на диджеите THEO, Teddy Georgo и Diass, които подгряха публиката с най-големите хитове на Дара. На огромни екрани бяха прожектирани най-емоционалните моменти от пътя на певицата към триумфа във Виена.

Кулминацията на вечерта настъпи с появата на самата Дара. Когато зазвучаха първите акорди на победната песен „Bangaranga", хилядният площад запя в един глас. Изпълнението на живо превърна площада в море от светлини и показа силата на българския талант, отключил хиляди сърца.

"Този червен килим е най-малкото, което можехме да направим, и съм изключително щастлив да видя тази енергия тук, на площада, хилядите хора, които са тук, за да ти покажат колко много те обичат", обърна се кметът Васил Терзиев към големия ни победител. С тези думи той изрази признателността на целия град и пожела на Дара още дълги години творческо вдъхновение, с което да прославя България. След това кметът връчи ключа на София - символичен подарък с послание, че Дара e отключила сърцата на всички.

„Толкова пълен площад... Щастлива съм да го видя. Благодаря, че сте тук. Благодаря на Дара, че донесе тази радост. Благодаря на всички замесени в това прекрасно приключение, което доведе България до победа на „Евровизия". И понеже на нас ни предстои домакинство, а в момента БНТ предава това, което стана на площада към много страни в Европа - нека да вдигнем българските флагове и да покажем какво можем да направим на домакинството", каза от сцената Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

В емоционалния финал на вечерта кметът на София отправи към публиката въпрос къде трябва да се проведе домакинството на „Евровизия" в България през 2027 г.. Отговорът на хиляди гласове беше категоричен - София.

Аплодисментите и скандиранията от площад „Княз Александър I" се превърнаха в силен знак за общо самочувствие, подкрепа и увереност, че столицата може да посреща най-големите световни сцени.