Родителски протест забавен ремонт на знакова гимназия в Пловдив: Децата ни сменят по 2 рейса, за да се придвижат (Снимки)

"Стига лъжи" и "Стига втора смяна", негодуваха майки и бащи на ученици

Десетки родители излязоха на протест пред пловдивската община този следобед заради забавения ремонт на Хуманитарната гимназия.

„Децата ни са наказани вече цяла година, защото са разпределени в СУ "Никола Вапцаров". Всеки ден сменят по 2 рейса и после губят по още 10-15 минути само в придвижване, а това им отнема време за подготовка и почивка", заяви Величка Власакева, родител на ученик от 6 клас в ОУ "Княз Александър Първи". Основното училище съжителства в една сграда с Хуманитарната гимназия и неговите ученици също са потърпевши от мудните темпове на строителство.

Децата бяха преместени в други учебни заведения преди година и оттогава нееднократно бяха удължавани сроковете за приключване на реконструкцията.

„Още в началото разбрахме, че този ремонт няма как да приключи за 100 дни. Измина цяла година, в която и ние, и децата ни се мъчим", заяви Марина Манолова, родител на дете от гимназията.

Протестиращите държаха лозунги "Стига лъжи" и "Стига втора смяна". Сред тях беше и директорката на ОУ "Княз Александър Първи" Гергана Янева. "Искаме на 15 септември да сме си в нашата сграда. Този ремонт продължи много дълго", заяви тя.

Валерия, която е родител на ученик в 7 клас, обясни, че синът й учи само втора смяна, също в СУ "Никола Вапцаров".

„Не е нормално това за момче на 13 години. Нашите деца са недоспали и изморени, а сега трябва да се явяват на матури наравно с всички останали", обясни тя.

В понеделник беше направена инспекция на строителните дейности в Хуманитарната гимназия и беше даден нов срок за приключването им - 15 август. Според кмета на район "Централен" Георги Стаменов след това ще има достатъчно време за почистване и обзавеждане и децата ще започнат там учебната година на 15 септември. Той обясни, че ремонтът се е забавил, защото сградата е много стара - на над 140 години, и в хода на дейностите са излезли неочаквани проблеми. Един от примерите е наложилата се цялостна подмяна на носещите греди, а първоначално се е предвиждало това да се случи само с една пета от тях.