Явор Гечев: Оптимизираме правилника, за да има доверие към парламента

Правилника ще бъде оптимизиран, за да има доверие към парламента и да се върши бърза работа по отношение на законодателството.

Това обясни депутатът от "Прогресивна България" Явор Гечев пред БиТиВи относно новите правила за работа на парламента.

Сред ключовите промени, заложени от ПБ, е намаляване на времето за изказване на депутатите. Полагащите се сега 5 минути на микрофона по предложения за промени между 1-о и 2-о четене на даден закон се свиват на 3 мин. Отпада възможността да се репликират колеги от собствената група. Появява се и следното изречение: "След изказване по същество по даден въпрос народен представител не може да повтаря изразената от него теза, като по свързаните текстове може да прави само редакционни и правно-технически предложения в рамките на до 1 минута". За процедурни въпроси ще имат до 1 минута вместо сегашните две.

За създаването на временни комисии ще са нужни подписите на 1/5 от депутатите, или 48. Сега то става по предложение на парламентарната група, но единствено ПБ има над тази численост, вторите - ГЕРБ, са с 39 депутати. За сравнение 48 подписа са нужни за сезиране на Конституционния съд.

Заличава се текстът, че може да се викат министри на изслушвания в първата сряда на месеца. Това е т.нар. ден на опозицията, в който малките групи вкарват точка в дневния ред. Ако това стане, то министрите на Радев ще идват само по покана на депутатите му на изслушвания, както и ред други предложения.

"Не мисля че има каквито и да е ограничаване на правата на депутатите. Идеята е оптимизирането на правилника да е такава, че да не се повтаря работата на миналия парламент - заяждането, риториката, която не е по същество...Ако се злоупотребява с нормалните инструменти водят до изкривяване. Не сме отказали нито диалог, нито хубавите законодателни предложения на опозицията", каза Гечев.

По отношение на високите цени той каза, че самото общество очаква мерки. "Анализите на КЗК и браншовите организации констатираха, че има редица изкривявания по веригата и те са в крайния сегмент на продажба", каза Гечев.

"Няма да спрем дотук, ще продължим 4 години да си говорим за подобряването на земеделието и да има повече български стоки на нормални цени", закани се той.

По отношение на предложението им за справедлива цена, Гечев каза, че няма нищо задължително. "Има предложение от работодателските организации да не се казва цена, а стойност. Готови сме да комуникираме точното име", обясни той и добави, че продължават с ред други законодателни инициативи като промяна в закона за кооперирането, гаранционни фондове и други.