Надежда Йорданова: С промените в правилника на НС се затварят очите, ушите и устите на опозицията

Затварят се ушите, очите и устите на опозицията. Това каза пред Би Ти Ви Надежда Йорданова от "Демократична България" по повод предложените от "Прогресивна България" нови правила за работа на парламента. Сред тях попадат за временна комисия да трябват 48 депутата (толкова имат само ПБ), а гласувани промени от комисии да се гледат в пленарна зала след 24 часа. Друго предложение е общини и институции да не отговарят на депутати.

Управляващо мнозинство отказва да чуе нашите аргументи. От ПБ казват, че се цели ефективен процес, но това са само красиви думи. Парламентът е законодателен орган. Не получихме никакъв отговор за сроковете за разглеждане на законопроекти от комисия в пленарна зала за 24 часа. Управляващите знаят какво пише в него, но опозицията кога да се подготви, кога да изрази становище, запита Йорданова. И каза, че се връща правилото за 48 подписа, което било от времето на Тройната коалиция. В момента само ПБ има толкова гласове. Според Йорданова вместо ефективен законодателен процес, се постига обратното.

По Закона за достъп до обществената информация не се давала цялата информация, каза тя за предложението общини и институции да не отговарят на депутати. При искания от народни представители се получавали и данни за търговска тайна и класифицирана информация. "Да, не можеш да я разпространяваш, но можеш да подготвиш законодателни промени", каза Йорданова. И посочи, че по ЗДОИ има и мълчаливи откази. Напомни, че благодарение на искания на депутати са разкрити огромни бонуси, които си раздавали в различни институции. Не съм убедена, че по ЗДОИ ще ми я дадат, добави депутатката.

Ние сме за по-ефективен законодателен процес. Да, в предходни парламенти имаше отвратителен език, каза Йорданова. Но той не се спира с процедурни ограничения на опозицията, посочи тя. И добави, че тогава ставало въпрос за лошо възпитание, което нямало как да се реши с предложенията на ПБ. В парламентарната република трябват дебати, а не гласуване под строй, каза тя по повод предложените правила.

Дебатът за промените в Закона за съдебната власт на първо четене бе конструктивен и се чуха добри идеи. Чакаме становищата на съсловните организации. Ние ще положим усилия за максимално добър процес, защото това е важно за хората, каза Йорданова.

Интервюто на шефката на европрокуратурата Лаура Кьовеши е образът на завладяната държава. Поискахме отговори от бившия правосъден министър Георги Георгиев, не ги получихме. Искахме и временна комисия, но ни бе отказано. Без да се изяснят всички въпроси, как да сме сигурни, че в новия ВСС няма да се назначат още хора, които са минали през диванчето на Петьо Петров-Еврото, запита Йорданова.

Механизмът за формиране и избор на новата антикорупционна комисия, внесен от служебното правителство, се подкрепя от нас. Ще следим мнозинството и дали ще направи промени в нея. Против подслушването и разследващите функции на комисията сме, посочи Йорданова. Без ефективна прокуратура тези правомощия се използват като банка за компромати. Затова настоявахме миналата година правителството да предоговори тази част от Плана за възстановяване и устойчивост, коментира Йорданова бъдещата процедура за създаване на нова антикорупционна комисия на мястото на закритата.