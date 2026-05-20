Групи от 6 държави участват в Международния фолклорен фестивал в Монтана

Общо 13 фолклорни формации от 6 държави ще участват в 19-ото издание на Международния фолклорен фестивал – Монтана, 2026, посветен на празника на града Свети Дух. В продължение на 4 дни на откритата сцена на площад „Жеравица" ще изявят състави от България, Гърция, Италия, Република Сръбска – Босна и Херцеговина, Словения и Чехия. При дъждовно време фестивалната програма ще се състои в Драматичния театър.

Кметът Златко Живков ще открие официално събитието в навечерието на Свети Дух. То ще започне в 19:30 часа на 31 май. В първата фестивална вечер ще участват Фолклорният ансамбъл „Омарска" от едноименния град в Република Сръбска (Босна и Херцеговина), Фолклорният танцов състав към Критската асоциация на Ираклион в Атика „Великият остров Крит" от Атина - Гърция, Фолклорната група „Магна Греция" от Изола ди Капо Рицуто – Италия, Фолклорната група от гр. Целе – Словения и Детският фолклорен ансамбъл „Брецлаванек" от Брецлав - Чехия.

На 1 юни празничният ден ще започне с пъстро шествие от храм „Св. св. Кирил и Методий". След тържествения водосвет, който ще бъде отслужен от Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Пахомий, на площад „Жеравица" ще започне концертът „Празник в Монтана", в който ще се представят с най-атрактивните си танци всички чуждестранни групи.

Вечерната програма на 1 юни ще бъде поверена на домакините от монтанските фолклорни формации. От 19:00 часа на сцената ще излязат Представителният танцов ансамбъл „Младост" и певческата група „Пъстренец Jr." към Общински младежки дом, Представителният танцов ансамбъл „Пъстрина" и Народният хор „Пъстренец" към НЧ „Разум 1883", Танцовият ансамбъл „Северняци" към ОДК „Ние, врабчетата", Фолклорният танцов ансамбъл „Ситница", Танцовият състав „Радост" и Школа по танци „Канатица".

На 2 юни фестивалът продължава с концерти на местни и гостуващи състави. Публиката ще види съвместни участия на Фолклорния танцов ансамбъл „Ситница" и партньорския му танцов състав от Омарска, Танцовия състав „Радост", както и Танцовия ансамбъл „Северняци" и фолклорната група от гр. Целе - Словения.

Финалната фестивална вечер на 3 юни ще предложи концерти на Школа по танци „Канатица" и гръцкия състав „Великият остров Крит", на Представителния танцов ансамбъл „Пъстрина" и италианската формация „Магна Греция" от регион Калабрия, както и на Представителния танцов ансамбъл „Младост" и Детския фолклорен ансамбъл „Брецлаванек" от Чехия.

Паралелно с участието си в Международния фолклорен фестивал в Монтана, групите ще се включат и във фестивала „Пъстра огърлица" във Вършец. За да е по-интересен престоят им в България, гостуващите групи ще имат възможност да посетят забележителности в София и в региона. Те ще участват в съвместни инициативи с местните състави, които са техни символични домакини.