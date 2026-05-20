Любомир Монов е назначен за заместник-министър на отбраната

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на отбраната е назначен Любомир Богданов Монов. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

На 13 май Министерският съвет реши Монов да бъде освободен от длъжността „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране" и от военна служба. Тогава кабинетът предложи той да бъде назначен за временно изпълняващ задълженията на „Директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране", до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Любомир Монов е роден е на 18 март 1967 г. в град Плевен.

Завършва Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски" със специалност „Щабни ВВС". По-късно завършва Военната академия „Г. С. Раковски" в София и Националния университет по отбраната на САЩ. Службата му започва в Единадесета учебна авиобаза в село Щръклево. По-късно служи в щаба на ВВС и в дирекция „Кадрова политика" в Министерството на отбраната.

Към 2015 г. е началник на отдел в дирекция „Стратегическо планиране" в Министерството на отбраната. През 2018 г. защитава докторска дисертация на тема „Усъвършенстване на подходите за противодействие при хибридна заплаха срещу националната сигурност на Република България" във Военната академия.

От 28 юни 2023 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране" за срок не по-дълъг от 1 година.

На 24 юни 2024 г. е назначен постоянно за директор на дирекция „Отбранителна политика и планиране" и удостоен със звание „бригаден генерал".