Почина музикалният редактор в радио Пловдив Мария Дамова

Дългогодишният музикален редактор и тонрежисьор в радио Пловдив Мария Дамова е починала, съобщиха колегите й. "Повече от 35 години тя беше музикален продуцент, автор и редактор на множество музикални предавания. Изключителен професионалист, отдадена на професията и радиото, обичана и уважавана от всички нас. До последно тя беше музикален редактор на предаванията "Преге", "Срещите", "Радио Пловдив – Класик" и на "Звукът на киното. Мария беше човек с огромно сърце, силен дух и енергия, с вкус за красивото и фин усет към детайла. Обучи десетки колеги на професията, която обичаше много. Сбогом, Мими!", написаха от екипа на радиото.

За Мария Дамова скърби и преподавателят по маркетинг и пиар в Пловдивския университет Любомир Стойчев, работил с нея в електронната медия. "Вечна памет за един от хората, които окончателно ме влюбиха в радиото и музиката с нейната огромна грижа, буквално майчинска обич, приятелство и изключителен професионализъм. Докато аз съм жив, ще разказвам със синовна обич за нея", сподели той.