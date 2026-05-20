За да свика временна комисия в НС, опозицията ще трябва да се обедини - нужни са 48 подписа

Председателят на НС ще може едновременно да води заседание и да участва в дебата, сляха комисията за демографска политика със социалната

Искането за формиране на временна комисия в парламента вече няма да става по предложение на парламентарната група, а с подписите на 1/5 от всички народни представители, т.е. 48. Това е едно от нещата, които бяха решени от депутатите, занимаващи се с новия правилник за дейността на парламента близо 4 часа след старта на заседанието им по темата.

Единствено ПБ покрива бройката за самостоятелно иницииране на анкетна или временна комисия, втората по големина сила, ГЕРБ, е с 39 депутати.

Още при старта на заседанието ГЕРБ заявиха, че искат да бъдат конструктивна опозиция, но предлаганите промени от "Прогресивна България" ще попречат на това. И призоваха: "Изтеглете своите предложения, защото с тях се дават правомощия на председателя на НС, които досега не е имал - да решава за програмата и да не се съобразява дори с мнението на шефовете на комисии, ограничават се и възможностите за парламентарен контрол - така се ограничават сериозно правомощията на опозицията".

"Министерският съвет е изцяло ваш. Когато беше правителството на сглобката на ГЕРБ с ПП и ДБ имахме общо 132-ма депутати, но не сме си позволили да предложим такъв правилник. Ограничаването на времето за задаване на въпроси и процедури не връщат духа на парламентаризма, а го превръщат във ваш гумен печат. Това, което е конструктивно и колегиално е да преосмислите вашите предложения, да не ограничаваме възможностите за работа на опозицията. Думата диктатура е много силна, но при невъзможността на контрол и над председателя на НС започва да прилича", допълни Александър Иванов от ГЕРБ.

Атанас Славов от "Демократична България" отново повтори тезата, която от парламентарната му група защитават от понеделник: че с промените се ограничават значително правата на опозицията. "Нашите притеснения за промените, които сте внесли - говори се едно публично: за повишаване на ефективността, а с предложенията се прави друго, ограничават се възможностите за парламентарен контрол. Надявам се да се вслушате в гласа на опозицията, защото впечатлението, което се създава е, че уж искате експедитивност, а се цели контрол над опозицията", заяви той.

"Ясно е, че повечето от вас нямат парламентарен опит - няма нужда от такива дисциплиниращи механизми. Парламентът освен законодателна функция, има и контролна, а като я засягаме така, има проблем. Не сме против парламента да работи ефективно, имаме предложения в тази връзка - предложили сме доклада за второ четене да не се чете в зала, да бъде приложен към протокола, защото това е публично и така ще се спести време. Има начин да направим работещ парламент, без да орязваме правото за дебат и парламентарен контрол", допълни Славов.

"Не можахме да се запознаем с действителните мотиви зад вашите предложения, защото като се четат така, се постига друг резултат. Надявам се в дебата да получим вашите искрени намерения, за да може да водим диалог. Според нас има редица места по вашите предложения, при които можем да постигнем по-уместен резултат. И да ви напомня, че голяма част от партиите, които злоупотребяваха преди с правилата, вече не са част от Народното събрание", коментира и Стою Стоев от "Продължаваме промяната".

След дълъг спор в комисията текстът, с които управляващите предлагаха председателят на НС да може едновременно да води заседанието и да участва в дискусиите, остава. От ГЕРБ, ПП, ДБ и "Възраждане" заявиха, че ако то бъде прието шефът на НС ще стане страна от дебата, което е "недопустимо". Управляващите отказаха да се съгласят с аргументите на опозицията, чиито представители от различните партии бяха категорични, че така или иначе председателят на НС може да участва в дебата, просто когато се включи трябва да преотстъпи воденето на заседанието на някой от заместниците си, докато трае точката, по която е взел отношение.

"Председателят на парламента е гарант за реда, не политически арбитър. Той е орган с конституционно установени функции по ръководене на парламентарната дейност и по спазването на правилника. Именно затова той следи дали процедурите и правилата в пленарната зала се изпълняват законосъобразно, и дали се спазва редът при провеждането на заседанията", коментира Александра Вълчева от "Прогресивна България".

Бе прието предложението на управляващите комисиите в парламента от 25 да станат 24, като тази по демографска политика става част от социалната. Освен това зам.-председателите на комисиите вече ще са максимум трима, вместо както досега - до 4.

Продължителна дискусия се състоя и по искането на управляващите за искане за образуване на временни комисии да трябват 48 подписа.

"Предложението ни за създаването на временни комисии да трябват подписи от 1/5 от депутатите (48 подписа - б.р.), е с идеята да има по-голяма степен на аргументираност", каза зам.-шефката на ПГ на ПБ проф. Олга Борисова.

"Вярвам в помощния орган, който са временни комисии. Но смятам, че първо и най-важно е да се образуват постоянните комисии. Това се превръща в токсичен диалог без отношение по обществения дебат, а временните комисии се използват за излагането на тяснопартийни тези. Смисълът е същият, който е и за жалба до Конституционния съд - принципът е 1/5 заради значимостта. Затова се опитваме да отсеем важните обществени проблеми, които да обединят повече народни представители", мотивира искането шефът на ПБ Петър Витанов.

Росица Кирилова от ГЕРБ отбеляза, че ограничението ще възпре няколко парламентарни групи да инициират комисия по важен за тях въпрос. И напомни, че в ЕС е често срещано да се допуска формирането на анкетни или временни комисии, мнозинството в зала определяло дали да се направи такава. Не е необходимо с правилника да ограничавате правата на народните представители и парламентарните групи, обърна се тя към ПБ. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов предупреди, че с няколко от предложенията в правилника се ограничава основна функция на депутатите - контролната.

В крайна сметка с 9 "за" 4 "против" и един въздържал се бе решено временната комисия да се инициира с 48 подписа.

ДБ настояха постоянните делегации към различни международни организации да имат по-добра отчетност, нямало такава до момента. Славов поиска освен доклад пред НС членовете да се изслушват в комисията по външна политика. Предложението им бе единодушно прието - с 12 гласа. Петър Петров от "Възраждане" пък поиска вкарването на доклада в комисията да идва по предложение на председателя на парламента, което също мина и за изясняване на ситуацията комисията излезе в кратка почивка. Реши се след всяка сесия членовете на комисии да внасят през председателя на НС доклад във външната комисия, който да подлежи на изслушване.

Очаквайте подробности