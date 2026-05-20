12 часа ще е предизвестието за свикване на извънредни парламентарни заседания

Без изслушвания на министри в "опозиционната" парламентарна сряда

В предвидената за опозицията първа сряда от месеца министри няма да бъдат изслушвани. Това наложи мнозинството от "Прогресивна България" във временната комисия, заета с правилника за работата на Народното събрание, която заседава вече пети час.

"Дребна" корекция за часа, до който може да се вкарват предложения на опозицията за първата сряда на всеки месец породи дебат между мнозинството и опозицията. "Прогресивна България" искаха срокът да е до 17 часа вместо 18 ч. В същия параграф се елиминира и възможността денят на опозицията да се използва за допълните изслушвания на министри.

Шефът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов мотивира поправката за премахването на изслушванията, по-важно било в този ден "да се гледат актове, които по една или друга причина не са в дневния ред, да предлагат законодателни предложения, а не изслушват на министри". За тях (изслушванията - б.р.) има цял един ден всяка седмица, било то през блицконтрола веднъж в месеца, питания, разисквания. Не може 2 от 3 пленарни дни да се занимаваме с изслушвания. Смисълът е дебат по законодателни актове по същество. Такава бе старата, утвърдена през годините практика по същество", настоя Витанов.

"В изключителни случаи" председателят на парламента ще може да променя дневния ред без да свиква председателки съвет. На възмущенията на опозицията Витанов отговори, че макар и в краткия живот на НС дневният ред до сега винаги се съгласувал и не се позволявала промяна без дискусия и консултация с другите групи. Текстът по същество е мъртъв, говорим за извънредни ситуации, настоя той.

"За времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители за Народно събрание до свикване на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите" - този текст бе заличен от правилника по искане на ПБ. В този случай сроковете по този правилник спират да текат, с изключение на сроковете за писмени отговори oт представители на изпълнителната власт. От опозицията предупредиха, че парламентът е постоянно действащ до избирането на нов, макар и да признаха, че се е случвало пленарни заседания да се използват и за предизборна агитация. Настояха обаче, че така се оставя възможност за осъществяване на контрол над правителството.

"Възраждане" искаха предизвестие от 24 часа за свикване на извънредно пленарно заседание. Ако наистина изникне нещо извънредно в държавата как ще реагираме. Те (депутатите - б.р.) могат да дойдат за 6-8 часа, ние не сме САЩ", настоя Янка Тянкова от "Прогресивна България". А Петър Петров от "Възраждане" я предупреди, че ако няма такъв времеви срок, може да се стигне до провал на кворума. В крайна сметка той прие предложението на председателя на временната комисия Димитър Здравков от "Прогресивна България" и замени срока с 12-часов, което впоследствие бе прието единодушно.

В опит да преборят злоупотребите с проверки на кворума, ПП предлагаха всяка парламентарна група да има право на едно искане за проверка на кворума в рамките на едно заседание. И напомниха - в предходното НС 3 групи "изхарчваха" процедурата. Стою Стоев подчерта, че така мнозинството си осигурявало комфорт, че опозицията не може да оспори легитимността за взимане на решения, защото лимитът за проверка на кворум е изчерпан. Текстът му получи само 3 "за", 7 "против", а един депутат се въздържа. В сходен стил имаше и текст от "Възраждане", който също бе отхвърлен.

Така остана сегашната разпоредба - "председателят, във връзка с предстоящо гласуване, може да извърши по своя инициатива или до три пъти в едно заседание по искане на парламентарна група проверка на кворума".

