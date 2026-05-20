Георги Пеев разпореди засилен контрол върху водните атракциони през летния сезон

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди засилен контрол върху водните атракциони през летния туристически сезон, като основен приоритет остава гарантирането на безопасността на туристите при използването на съоръженията по Черноморието, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В съобщението се посочва, че разпореждането е било обсъдено на среща с ръководството на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, в която са участвали и заместник-министрите Анна Натова и Христина Велинова.

„Осигуряването на безопасност на атракционите по време на летния туристически сезон е основният приоритет пред нас и затова контролът ще бъде засилен“, заяви министър Пеев.

Kа срещата e подчертано необходимостта да има ясно разписани указания за прилагането на нормативната база, тъй като новият Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги вече е влязъл в сила, а наредбите към него все още се подготвят от различни институции. Срокът за приемане на наредбите е шест месеца.

От министерството посочиха, че при започващите през юни проверки на водните атракциони ще се следи стриктно за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на съоръженията и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти.

Проверките ще включват и спазването на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водноатракционни дейности.

От пресцентъра допълват, че изпълнителна агенция „Морска администрация“ ще извършва редовни и внезапни проверки с разширен обхват през целия летен сезон, като информация за констатираните нарушения и предприетите мерки ще бъде оповестявана периодично.

„Контролът е изключително важен, но заедно с това туристите трябва да проявяват лична отговорност, да преминават задължителния инструктаж преди използване на съоръженията и да обръщат внимание на предпазните средства“, коментира министър Пеев, цитиран в съобщението.

БТА припомня, че в края на миналата година от Министерството на транспорта и съобщенията публикуваха законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, който съдържа ясни правила за регистрация и контрол на доставчиците на атракционни услуги.

Законопроектът беше изготвен след серия от инциденти и случаи, свързани с атракционните съоръжения.