Докладваха на областния на Търново, че първи случай на фитоплазмоза по лозите е регистриран в Свищовско

Първият в България случай на фитоплазмоза по лозите е регистриран в Свищовско, предприети са спешни мерки

Това стана ясно на среща на новия областен управител Марин Богомилов с директора на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов, съобщиха от областна администрация.

„Това е първият случай на фитоплазмозата по лозите, която е карантинно заболяване в България. Засегнати са около 30 000 декара насаждения от елитни сортове. В момента се извършват лабораторни изследвания и се предприемат мерки за ограничаване на заболяването, за да не се наложи изкореняване на лозите", обясни д-р Спасов.

По време на срещата той увери областния управител Марин Богомилов, че Областната дирекция по безопасност на храните извършва множество дейности, свързани с опазване здравето на гражданите и нормалното функциониране на фермите в региона.

„Имаме структури в цялата Великотърновска област. За съжаление през последните години животните в региона от 30 000 намаляха на 18 000. Фермерите се плашат от бюрократичните изисквания и огромната бумащина. Другият проблем е недостигът на кадри", сподели д-р Станимир Спасов.

По време на работната среща бяха обсъдени мерките по организацията на Националния събор на овцевъдите край Лясковец. Д-р Спасов увери, че в сезона на ученическите екскурзии са засилени проверките на храната, предлагана в хотелите и ресторантите.