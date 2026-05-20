Радев пробва да договори с Тръмп отпадане на визите срещу оставането на американските самолети у нас (Обзор)

Имат право да са на летището до 31 май, а правителството очаква САЩ да искат удължаване

Още 10 дни могат да останат американските военни самолети на летище “Васил Левски” в София според издаденото им разрешение. Правителството очаква САЩ да поискат удължаване на срока. Това е поводът министър-председателят Румен Радев да се обади първо на военния министър на САЩ Пийт Хегсет, а после да се чуе и с президента Доналд Тръмп. А от съобщението му за проведените разговори може да се предположи, че е пробвал сделка - визи срещу самолети.

В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и

очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък,

каза Радев в началото на правителственото заседание. Но не разкри какво са му отговорили президентът Тръмп и министър Хегсет.

Правителството “Желязков” даде разрешение за преминаване през територията ни и за престой на американските военни самолети. То важи от 17 февруари до 31 май и е за до 15 самолета и до 500 души обслужващ персонал.

Става дума основно за KC-135 Stratotanker (самолети цистерни за презареждане на изтребители във въздуха), тежки транспортни самолети C-17 Globemaster и C-130 Hercules, както и Boeing - 747 за превоз на личен състав.

Позицията на Министерството на отбраната е, че те имат изцяло невоенен и логистичен характер и участват в мисии по “засилена бдителност” на източния фланг на НАТО, а нямат нападателни способности. Въпреки това последва остра нота от Иран, а заради създалото се напрежение в обществото започна да им се търси място на военните ни летища, но до преместването им не се стигна.

Преди дни пък държавният секретар на САЩ Марко Рубио похвали България и я сложи сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. Освен нас в списъка му попаднаха Португалия, Полша и Румъния.

В началото на годината България отбеляза най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ - 5,11%.

От членките на ЕС визов режим има само за България, Румъния и Кипър. Румъния почти успя да договори безвизови пътувания, но с връщането на Тръмп в Белия дом временно се преустанови изпълнението на тази програма, за да се извърши допълнителен преглед на сигурността и миграционните рискове. А през май 2025 г. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) обяви, че отменя статута на Румъния в програмата за безвизово пътуване с цел защита на границите и имиграционната сигурност.

Въпреки сериозния прогрес и рекордно ниския брой откази България все още не покрива основния технически критерий на САЩ. За да бъдем включени в Програмата за безвизово пътуване, законът изисква делът на отказаните туристически и бизнес визи (тип B1/B2) да падне под 3%. Румъния ги постигна, но въпреки това визите за нея останаха.