Зрелостници обраха наградите на националния конкурс за къс разказ и есе "Георги Балабанов" (Обзор)

Зрелостници обраха наградите на първия национален конкурс за къс разказ и есе на името на писателя от Ген. Тошево Георги Балабанов.

Първата награда за разказ в първата категория - от 16 до 25 години, беше присъдена на Виктор Евтимов Вълчев от Варна на 18 г., третата награда отиде при Александър Атанасов Филипов от Добрич на 19 г.

Наградените бяха обективно възпрепяствани да получат наградите, тъй като полагаха държавния зрелостен изпит по български език и литература. Грамотите и паричната награда получиха майката на Александър и председателя на дружеството на Съюза на независимите български писатели във Варна Станислав Пенев. „Добруджа се „прояви" и почете Георги Балабанов, както той я почиташе в живота и творчеството си от 13 книги, тъй като на матурата темата за интерпретативното съчинение беше „Песента на колелата" на Йордан Йовков, певеца на Добруджа", казаха автори в конкурса. Затова и думите на председателя на Съюза за независимите български писатели акад. Марин Кадиев, който беше председател на журито за конкурса, прозвучаха изключително силно: „Георги Балабанов след писателите Йордан Йовков и Ивайло Петров тръгна из Добруджа. Имало и други добруджански автори. Но Балабанов надгради Добруджа – чрез словото в книгите, чрез пряката си работа като земеделец, обработващ над 17 000 дка земя. С творчеството си той доказа, че тази свещена българска земя Добруджа има правото да бъде духовен свят."

„В конкурса се появиха млади разказвачи до 25 години с естетически възприятия, далеч от технократичното ни време. Има значими творби. Трябва да ги поощряваме", добави акад. Кадиев.

„В конкурса участваха творби на автори от цяла България , не само от Добруджа. Това показва, че темата на конкурса „Роден край – земята и хората".провокира интерес и конкурсът има своето място за поощряването на писането сред младите. Прави впечатление и тематичната широта на творбите – Родината, родното място, обезлюдяването на региони беха теми, наред с Добруджа – нейната природна красота, историческо богатство. Този конкурс е възможност да провокираме младите хора да осъзнаят защо обичат страната си", каза Дафинка Станева, член на журито.

74 автори от страната участваха в конкурса. Те са на възраст от 18 до 92 години . От тях жените са 62, а мъжете – 12. Авторите са от Бургас, Добрич, Варна, Търговище, Силистра, Сливен, София, Смолян, Пловдив, Казанлък, Пазарджик, Димитровград, Халкида /Гърция/. Преобладават разказите, есетата са по-скромно представени.