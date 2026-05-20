Закриване на 5600 незаети щата плюс поетапно махане на 5000 пенсионери спестява 200 млн. евро (Обзор)

Първо анализ, после сливат агенции и позиции,

Радев: Няма да се уволняват масово чиновници

Правят програма за доброволно напускане

Масово съкращаване в администрацията няма да има, а първо ще се направи преглед на всички позиции и анализ. Те трябва да установят кои позиции се дублират, кои са остарели и кои могат и кога могат да бъдат премахнати.

Това обясни премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Преди дни вицепремиерът Гълъб Донев обяви оптимизация в бюджетния сектор с 10%, за да се свият разходите за заплати. Те обаче

няма да важат за военни,

полицаи, разузнавачи, надзирателите в затворите, част от хората в ДАНС, НСО, учителите и лекарите, защото при много от тях имало недостиг на кадри.

Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове, категоричен бе Радев.

Със сигурност обаче една от първите стъпки ще е съкращаване на трайно незаетите щатни бройки. Миналата година те са били 5729, но по-интересното е, че точно същият брой са и през 2020 г. И докато някъде наистина няма желаещи за ниски заплати, то на други места не закриват нито едно място, защото празните позиции генерират икономии във фонд “Работна заплата”, които по закон може да се разпределят за допълнителни възнаграждения (бонуси към заплатите). Преди дни в интервю за “24 часа” шефът на Фиксалния съвет Симеон Дянков каза, че така чиновниците си осигуравят 13-а, 14-а и дори 15 заплата, а рлазпределяните бонуси на година са над 160 млн. евро. При това без в сметката да влиза съдебната власт.

Радев обяви, че

при пенсиониране на служители няма да се търсят

заместници Правителството ще направи и програма за доброволно напускане на държавната служба.

Общият брой служители с право на пенсия към 31 декември миналата година е 4448. Най-голяма част от тях са на обикновени трудови договори - малко над 2100, и точно те могат да бъдат освободени най-лесно, защото за тях се дължат само до 6 заплати обезщетение. Така на година могат да се спестят още 40 млн. евро.

Иначе напусналите поради пенсиониране държавни служители са само 524.

В МВР те са 591, а в редиците на армията - 51. Там освобождаването на навършили пенсионна възраст е трудно, защото имат правото да останат на работа до 60 г. А ако се освободят окончателно, трябва да им се изплатят 20 заплати, което за бюджета означава общо около 200 млн. евро. Точно затова Радев говори, че няма да им се търсят заместници и че ще се направи програма за доброволно напускане.

Общо за всички ведомства тази година се очаква право на пенсия да получат още 1768 души,

81 от които са висши служители.

Премиерът бе категоричен, че ще се сливат агенции и дирекции с припокриващи се отговорности. Отделно агенции ще се трансформират в дирекции към ресорните министерства. Ще се премахват и излишни междинни звена.

Радев обясни, че критериите за успех на реформата щели да бъдат намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност, както и “оптимизация на разходите при запазване на качеството на услугите от администрацията”.